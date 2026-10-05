Tragedia a Modica Alta: 67enne muore per arresto cardiaco al Consultorio, l’ambulanza medicalizzata arriva da Pozzallo

MODICA, 05 Ottobre 2026 – Un tragico episodio si è verificato a Modica Alta, dove una donna di 67 anni ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco improvviso mentre si trovava in attesa all’interno del Consultorio.

La vicenda assume contorni particolarmente drammatici se si considera la geolocalizzazione dei soccorsi: il consultorio sorge infatti nello stesso edificio che ospita la postazione del 118. L’allarme è scattato tempestivamente e l’equipaggio in servizio sul posto — composto da un infermiere e un soccorritore — è intervenuto con immediatezza e grande professionalità, avviando senza indugi le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Tuttavia, la postazione modicana si è trovata a fare i conti con la carenza di personale medico a bordo. Per garantire il supporto avanzato necessario, è stato indispensabile richiedere l’intervento dell’ambulanza medicalizzata proveniente da Pozzallo. Nel frattempo, i sanitari presenti sul posto hanno continuato incessantemente le operazioni di soccorso, coordinandosi con la centrale operativa di Catania e applicando i protocolli previsti per l’emergenza in attesa del rinforzo medico.

Nonostante gli sforzi prolungati e la tempestività dell’intervento, per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi e gli accertamenti di rito.

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