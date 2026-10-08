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Modica | Politica

Modica, rottamazione Quinquies, l’appello del comitato “L’Alternativa Socialista Modica”

«Mancano indicazioni chiare, l'Amministrazione informi subito i cittadini e favorisca la regolarizzazione dei debiti tributari»
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MODICA, 08 Ottobre 2026 – Mentre il dibattito cittadino resta concentrato sulle vicende legate a ChocoModica, il comitato politico L’Alternativa Socialista Modica, per voce di Antonio Ruta, richiama l’attenzione su un tema che tocca quotidianamente la vita di migliaia di contribuenti. “Lo scorso mese di luglio, il Consiglio Comunale ha votato l’adesione del Comune di Modica alla Rottamazione Quinquies, provvedimento che riguarda i debiti tributari locali maturati dal 2019 al 2025, comprese le posizioni non ancora iscritte a ruolo. Ad oggi, tuttavia, i cittadini lamentano l’assenza totale di indicazioni operative sulle modalità per accedere concretamente all’opportunità”.

Nel frattempo, viene segnalato che la Creset sta proseguendo regolarmente le attività di accertamento dei crediti tributari. Una concomitanza che, in un contesto economico segnato dall’aumento dei prezzi e da un generale rallentamento, finisce per aggravare il carico economico e psicologico di molti contribuenti in difficoltà.

Da qui la richiesta formale rivolta all’Amministrazione comunale affinché pubblichi tempestivamente, attraverso tutti i canali informativi disponibili, le istruzioni per l’accesso alla rottamazione. Secondo il comitato, la misura permetterebbe da un lato a chi desidera mettersi in pari con il Comune di beneficiare dello sgravio di sanzioni e interessi, e dall’altro rappresenterebbe per l’ente locale un’importante occasione per favorire un drenaggio di somme utile a ridurre il debito pubblico e a gestire al meglio la cassa corrente.

“L’auspicio – conclude Antonio Ruta –   è che l’appello trovi rapido riscontro in un confronto costruttivo orientato alle reali esigenze della cittadinanza”.

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