Il Comune di Modica aderisce alla prima rete regionale degli Sportelli d’Ascolto per i giovani promossa da ANCI Sicilia

Modica, 08 ottobre 2026 – Il Comune di Modica ha aderito ufficialmente alla prima rete regionale degli Sportelli d’Ascolto per i giovani, l’innovativa iniziativa promossa dalla commissione Politiche Giovanili di ANCI Sicilia per creare un canale di confronto diretto tra le amministrazioni locali e le nuove generazioni. L’appuntamento per i giovani modicani si terrà venerdì dalle ore 16:00 alle 18:00, presso i locali dell’InfoGiovani del Comune di Modica, situati all’interno della Biblioteca comunale “Salvatore Quasimodo”. Il progetto punta a trasformare l’ascolto in un’azione concreta: gli amministratori comunali e i referenti del settore incontreranno vis-à-vis i ragazzi per ascoltare proposte, raccogliere criticità e progettare insieme iniziative per la città. «L’adesione a questa rete regionale rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il dialogo costante che stiamo costruendo con i nostri ragazzi – dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili, Samuele Cannizzaro –. Vogliamo che l’InfoGiovani e gli spazi della nostra Biblioteca siano sempre più un punto di riferimento aperto, dinamico e accogliente. Metterci in ascolto diretto delle loro idee e dei loro bisogni ci permetterà di orientare le politiche comunali partendo dalle reali priorità delle nuove generazioni. Invito tutti i giovani modicani a partecipare e a portare il proprio contributo attivo per la crescita della nostra comunità.» Il percorso, che parte in via sperimentale per sei mesi con il coinvolgimento di oltre 50 Comuni apripista nell’Isola, si avvarrà anche di un sistema di monitoraggio regionale: le istanze e le idee emerse durante gli incontri verranno catalogate per mappare le reali esigenze dei giovani e indirizzare le future scelte amministrative. I ragazzi e le ragazze interessati possono presentarsi direttamente negli orari indicati presso la sede dell’InfoGiovani per partecipare e far sentire la propria voce.

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