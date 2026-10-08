FGU Sicilia, Loredana Lo Re è la nuova Coordinatrice regionale

Loredana Lo Re è la nuova Coordinatrice regionale della FGU Sicilia. Il nuovo assetto regionale della Federazione Gilda Unams è stato definito in seguito alle riunioni del Consiglio regionale tenutesi il 17 settembre 2026 tramite la piattaforma SkyVote e il successivo insediamento del 30 settembre 2026 presso la sede della Gilda degli Insegnanti di Caltanissetta. Lo Re è stata eletta all’unanimità e subentra a Maria Cassonello, che ha guidato l’organizzazione nel quadriennio precedente.

Il Consiglio esecutivo ha eletto all’unanimità anche Giuseppe Pace come Vice Coordinatore regionale e Andrea Sebastiano Fiorista come Tesoriere regionale. Sono state inoltre assegnate le deleghe a Carmelo Salvatore Garofalo per il personale ATA e a Nunzia Sabatino per disabilità e inclusione. La nuova squadra si pone l’obiettivo di rafforzare la presenza della FGU sul territorio siciliano, portando avanti l’attività di tutela, rappresentanza e valorizzazione del personale della scuola attraverso un confronto costante con le istituzioni, i lavoratori e il territorio.

Salva