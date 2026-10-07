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Attualità | Monterosso Almo

Nasce il Cammino del Verismo: Monterosso Almo fa rete con il Calatino sulle orme di Verga e Capuana

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Monterosso Almo, 07 ottobre 2026 – Dopo l’esperienza dell’Unione dei Comuni “Ibleide”, Monterosso Almo allarga la sua rete e guarda al Calatino. Nasce ufficialmente il “Cammino del Verismo”.
Si tratta di un itinerario eco-culturale di circa 107 chilometri pensato nell’ambito del Parco Letterario Giovanni Verga e Luigi Capuana. Un progetto che mette in rete sei comuni: Vizzini, Mineo, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Monterosso Almo e Buccheri, collegando letteratura, paesaggio, storia e comunità.
L’obiettivo è ambizioso e concreto allo stesso tempo: trasformare l’eredità letteraria di Verga e Capuana in un’esperienza di turismo lento, culturale e sostenibile, capace di generare nuove opportunità per i territori attraversati.
La giornata inaugurale si è celebrata oggi, 7 ottobre 2026. Un primo momento si è svolto in Piazza Garibaldi a Licodia Eubea, dove è stata scoperta la prima targa ufficiale del circuito. A seguire, il momento centrale nel suggestivo Borgo della Cunziria di Vizzini, dove si è tenuta la presentazione ufficiale del progetto con amministratori, studiosi, alti rappresentanti delle Istituzioni Regionali, rappresentanti dei Parchi Letterari e del mondo dei cammini.
Per Monterosso Almo l’adesione significa innanzitutto entrare stabilmente in una rete territoriale sovracomunale che unisce alcuni dei borghi più rappresentativi dell’area iblea e calatina attraverso un’identità culturale comune. Ma significa soprattutto aggiungere alla già forte vocazione naturalistica, enogastronomica e paesaggistica del territorio una nuova componente: quella del turismo letterario e dei cammini.

È quindi un progetto che può avere anche una valenza economica concreta: chi percorre un cammino attraversa i paesi, vi soggiorna, utilizza strutture ricettive e ristorazione, acquista prodotti locali e scopre luoghi che difficilmente raggiungerebbe attraverso i circuiti turistici tradizionali.
Per un borgo come Monterosso significa trasformare identità, cultura e paesaggio in strumenti di sviluppo, senza snaturare il territorio. In sintesi, il Cammino del Verismo non è soltanto un percorso dedicato a Verga e Capuana: è una rete tra comunità che prova a fare della propria storia una risorsa per il futuro. E la presenza di Monterosso significa collocare il nostro paese dentro un progetto culturale e turistico di respiro regionale e, potenzialmente, nazionale.

Nelle foto alcuni momenti della inaugurazione.

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