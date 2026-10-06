  • 6 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 6 Ottobre 2026 -
Monterosso Almo | Politica

Monterosso Almo. Gaetano Dibenedetto candidato sindaco del Pd: parte la sfida per le amministrative di giugno

Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 06 ottobre 2026 – Il Partito Democratico propone il suo candidato per le elezioni amministrative del prossimo giugno. Sarà Gaetano Dibenedetto a guidare la sfida del centrosinistra per la poltrona di sindaco di Monterosso Almo.
La candidatura è stata ufficializzata lunedì sera nel corso di un’assemblea molto partecipata del Circolo Pd di Monterosso Almo, aperta anche a cittadini e simpatizzanti, alla presenza del segretario della Federazione provinciale del Pd di Ragusa, Angelo Curciullo, e del deputato regionale, on. Nello Dipasquale.
Una scelta, spiegano dal Pd, che nasce dal lavoro svolto in questi mesi sul territorio e che rappresenta il punto di partenza di un percorso politico e programmatico aperto alle altre forze politiche, al civismo e a quanti intendono contribuire alla costruzione di un progetto alternativo per il governo della città. Gaetano Dibenedetto, componente della Direzione provinciale del Pd, ha alle spalle una significativa esperienza amministrativa a Monterosso Almo, dove ha ricoperto gli incarichi di Presidente del Consiglio comunale, Vicesindaco e Assessore.
“ Come Federazione provinciale abbiamo voluto essere presenti e accompagnare questo percorso perché a Monterosso si sono create le condizioni per costruire una proposta politica importante”– dichiara Curciullo* , “ Mettiamo in campo una candidatura autorevole, quella di persona che ha maturato una significativa esperienza amministrativa, dimostrando concretezza, capacità di ascolto e disponibilità a spendersi per la propria comunità. È l’inizio di un cammino che vogliamo costruire rivolgendoci alle altre forze politiche, al mondo civico, alle associazioni e a tutte le energie della comunità disponibili a lavorare a un’alternativa all’attuale amministrazione. La nostra proposta è sul tavolo, ma siamo pronti al confronto e alla ricerca della sintesi più larga possibile, senza escludere, se necessario, anche lo strumento delle primarie”.

“ Dibenedetto rappresenta una candidatura credibile per la sua esperienza, la concretezza e la conoscenza profonda del territorio”_ – afferma Dipasquale – “ Monterosso ha bisogno di guardare avanti, affrontando i problemi quotidiani della comunità e costruendo, allo stesso tempo, una prospettiva di sviluppo”.

Soddisfazione anche dal Circolo locale. “Il nostro circolo sta vivendo una fase di rinnovata partecipazione” – sottolinea la segretaria del Circolo Pd di Monterosso Almo, Giusy Roccuzzo – “ Abbiamo visto avvicinarsi nuove persone, cittadini che vogliono discutere e partecipare. La candidatura di Gaetano nasce anche dentro questo clima”.
Infine, il candidato : “Metto a disposizione di questo progetto il mio bagaglio di esperienza e di competenze, ma soprattutto la conoscenza di Monterosso e l’impegno che ho sempre cercato di dedicare alla nostra comunità”– dichiara Dibenedetto – “ Accolgo questa candidatura con entusiasmo e senso di responsabilità, sapendo che da soli non si costruisce un’alternativa. Per questo vogliamo aprire una fase di ascolto e di confronto”.

Nella foto un momento dell’assemblea.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube