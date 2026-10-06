Monterosso Almo. Gaetano Dibenedetto candidato sindaco del Pd: parte la sfida per le amministrative di giugno

Monterosso Almo, 06 ottobre 2026 – Il Partito Democratico propone il suo candidato per le elezioni amministrative del prossimo giugno. Sarà Gaetano Dibenedetto a guidare la sfida del centrosinistra per la poltrona di sindaco di Monterosso Almo.

La candidatura è stata ufficializzata lunedì sera nel corso di un’assemblea molto partecipata del Circolo Pd di Monterosso Almo, aperta anche a cittadini e simpatizzanti, alla presenza del segretario della Federazione provinciale del Pd di Ragusa, Angelo Curciullo, e del deputato regionale, on. Nello Dipasquale.

Una scelta, spiegano dal Pd, che nasce dal lavoro svolto in questi mesi sul territorio e che rappresenta il punto di partenza di un percorso politico e programmatico aperto alle altre forze politiche, al civismo e a quanti intendono contribuire alla costruzione di un progetto alternativo per il governo della città. Gaetano Dibenedetto, componente della Direzione provinciale del Pd, ha alle spalle una significativa esperienza amministrativa a Monterosso Almo, dove ha ricoperto gli incarichi di Presidente del Consiglio comunale, Vicesindaco e Assessore.

“ Come Federazione provinciale abbiamo voluto essere presenti e accompagnare questo percorso perché a Monterosso si sono create le condizioni per costruire una proposta politica importante”– dichiara Curciullo* , “ Mettiamo in campo una candidatura autorevole, quella di persona che ha maturato una significativa esperienza amministrativa, dimostrando concretezza, capacità di ascolto e disponibilità a spendersi per la propria comunità. È l’inizio di un cammino che vogliamo costruire rivolgendoci alle altre forze politiche, al mondo civico, alle associazioni e a tutte le energie della comunità disponibili a lavorare a un’alternativa all’attuale amministrazione. La nostra proposta è sul tavolo, ma siamo pronti al confronto e alla ricerca della sintesi più larga possibile, senza escludere, se necessario, anche lo strumento delle primarie”.

“ Dibenedetto rappresenta una candidatura credibile per la sua esperienza, la concretezza e la conoscenza profonda del territorio”_ – afferma Dipasquale – “ Monterosso ha bisogno di guardare avanti, affrontando i problemi quotidiani della comunità e costruendo, allo stesso tempo, una prospettiva di sviluppo”.

Soddisfazione anche dal Circolo locale. “Il nostro circolo sta vivendo una fase di rinnovata partecipazione” – sottolinea la segretaria del Circolo Pd di Monterosso Almo, Giusy Roccuzzo – “ Abbiamo visto avvicinarsi nuove persone, cittadini che vogliono discutere e partecipare. La candidatura di Gaetano nasce anche dentro questo clima”.

Infine, il candidato : “Metto a disposizione di questo progetto il mio bagaglio di esperienza e di competenze, ma soprattutto la conoscenza di Monterosso e l’impegno che ho sempre cercato di dedicare alla nostra comunità”– dichiara Dibenedetto – “ Accolgo questa candidatura con entusiasmo e senso di responsabilità, sapendo che da soli non si costruisce un’alternativa. Per questo vogliamo aprire una fase di ascolto e di confronto”.

Nella foto un momento dell’assemblea.

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