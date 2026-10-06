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Ambiente e Tutela del territorio: Stretta del Comune di Modica sull’abbandono dei rifiuti

Dal 16 al 31 luglio rilevate 153 infrazioni con le telecamere fisse per un totale di oltre 27mila euro di sanzioni. L'Amministrazione ricorda: "Disponibile il servizio gratuito di ritiro a domicilio per gli ingombranti".
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Modica, 06 ottobre 2026 – Prosegue a pieno ritmo l’azione di contrasto e prevenzione dell’Amministrazione Comunale di Modica contro l’abbandono incontrollato dei rifiuti e il degrado ambientale sul territorio. Nel solo periodo compreso tra il 16 e il 31 luglio 2026, il sistema di monitoraggio basato su 7 telecamere fisse, posizionate nelle aree strategiche e più sensibili del territorio — Busita, Fasana, Litoranea Pozzallo-Sampieri, Sant’Elena, Maganuco e Sorda-Sampieri — ha consentito di elevare 153 verbali, per un ammontare complessivo di sanzioni pari a 27.150,00 euro.

In applicazione dell’Ordinanza Sindacale O.R. n. 31346 del 27.07.2020, le infrazioni maggiormente sanzionate riguardano:

  • Lancio e imbrattamento (Art. 3 – € 100,00): è la fattispecie più ricorrente, legata al mancato utilizzo corretto dei cassonetti stradali, con rifiuti spesso lasciati in fretta senza neppure sollevare il coperchio o persino lanciati direttamente dai finestrini delle auto in transito.
  • Abbandono di ingombranti e RAEE (Art. 7 – € 200,00): riguarda il conferimento improprio di mobili, elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  • Conferimento da parte di non residenti (Art. 39 – € 450,00): riguarda l’utilizzo dei cassonetti comunali da parte di utenti non residenti o non domiciliati nel Comune di Modica. Dai dati emerge che circa il 25% delle violazioni totali è addebitabile a utenti non residenti; percentuale che sale fino al 35% nelle isole ecologiche poste al confine con i comuni di Scicli, Pozzallo e Ispica.

«I numeri di queste settimane confermano quanto sia necessario mantenere alta l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono dei rifiutidichiara l’Assessore all’Ambiente, Samuele Cannizzaro – . Il nostro obiettivo non è semplicemente sanzionare, ma soprattutto prevenire comportamenti che danneggiano il territorio e la qualità della vita dell’intera comunità. Le telecamere rappresentano uno strumento importante di controllo e ci consentono di intervenire in maniera puntuale, ma altrettanto importante è la collaborazione dei cittadini. Per questo ricordiamo che sul territorio sono disponibili servizi gratuiti e facilmente accessibili per il corretto conferimento dei rifiuti, a partire dal ritiro a domicilio degli ingombranti e dei RAEE. Invitiamo tutti a utilizzarli e a contribuire concretamente alla tutela e al decoro della nostra città. Modica è il nostro territorio e mantenerlo pulito è una responsabilità che appartiene a tutti».

Si precisa che il consuntivo delle sanzioni amministrative si riferisce esclusivamente agli illeciti commessi da privati cittadini. Qualora l’abbandono di rifiuti sia compiuto da imprese, aziende o attività commerciali, scatta immediatamente la responsabilità di carattere penale, in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 147/2025.

L’Assessore Cannizzaro ribadisce che non vi è alcuna necessità di ricorrere ad abbandoni indiscriminati o di incorrere in pesanti sanzioni: sul territorio è attivo ed efficiente il servizio gratuito di ritiro a domicilio su prenotazione per tutti i rifiuti ingombranti e i RAEE.

Per prenotare il servizio o ricevere informazioni relative alla corretta gestione dei rifiuti è possibile contattare:

Telefono / WhatsApp: 366.7556216
Sito web: modicasidifferenzia.it

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