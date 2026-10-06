Ambiente e Tutela del territorio: Stretta del Comune di Modica sull’abbandono dei rifiuti

Modica, 06 ottobre 2026 – Prosegue a pieno ritmo l’azione di contrasto e prevenzione dell’Amministrazione Comunale di Modica contro l’abbandono incontrollato dei rifiuti e il degrado ambientale sul territorio. Nel solo periodo compreso tra il 16 e il 31 luglio 2026, il sistema di monitoraggio basato su 7 telecamere fisse, posizionate nelle aree strategiche e più sensibili del territorio — Busita, Fasana, Litoranea Pozzallo-Sampieri, Sant’Elena, Maganuco e Sorda-Sampieri — ha consentito di elevare 153 verbali, per un ammontare complessivo di sanzioni pari a 27.150,00 euro.

In applicazione dell’Ordinanza Sindacale O.R. n. 31346 del 27.07.2020, le infrazioni maggiormente sanzionate riguardano:

Lancio e imbrattamento (Art. 3 – € 100,00): è la fattispecie più ricorrente, legata al mancato utilizzo corretto dei cassonetti stradali, con rifiuti spesso lasciati in fretta senza neppure sollevare il coperchio o persino lanciati direttamente dai finestrini delle auto in transito.

è la fattispecie più ricorrente, legata al mancato utilizzo corretto dei cassonetti stradali, con rifiuti spesso lasciati in fretta senza neppure sollevare il coperchio o persino lanciati direttamente dai finestrini delle auto in transito. Abbandono di ingombranti e RAEE (Art. 7 – € 200,00): riguarda il conferimento improprio di mobili, elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche.

riguarda il conferimento improprio di mobili, elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche. Conferimento da parte di non residenti (Art. 39 – € 450,00): riguarda l’utilizzo dei cassonetti comunali da parte di utenti non residenti o non domiciliati nel Comune di Modica. Dai dati emerge che circa il 25% delle violazioni totali è addebitabile a utenti non residenti; percentuale che sale fino al 35% nelle isole ecologiche poste al confine con i comuni di Scicli, Pozzallo e Ispica.

«I numeri di queste settimane confermano quanto sia necessario mantenere alta l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti – dichiara l’Assessore all’Ambiente, Samuele Cannizzaro – . Il nostro obiettivo non è semplicemente sanzionare, ma soprattutto prevenire comportamenti che danneggiano il territorio e la qualità della vita dell’intera comunità. Le telecamere rappresentano uno strumento importante di controllo e ci consentono di intervenire in maniera puntuale, ma altrettanto importante è la collaborazione dei cittadini. Per questo ricordiamo che sul territorio sono disponibili servizi gratuiti e facilmente accessibili per il corretto conferimento dei rifiuti, a partire dal ritiro a domicilio degli ingombranti e dei RAEE. Invitiamo tutti a utilizzarli e a contribuire concretamente alla tutela e al decoro della nostra città. Modica è il nostro territorio e mantenerlo pulito è una responsabilità che appartiene a tutti».

Si precisa che il consuntivo delle sanzioni amministrative si riferisce esclusivamente agli illeciti commessi da privati cittadini. Qualora l’abbandono di rifiuti sia compiuto da imprese, aziende o attività commerciali, scatta immediatamente la responsabilità di carattere penale, in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 147/2025.

L’Assessore Cannizzaro ribadisce che non vi è alcuna necessità di ricorrere ad abbandoni indiscriminati o di incorrere in pesanti sanzioni: sul territorio è attivo ed efficiente il servizio gratuito di ritiro a domicilio su prenotazione per tutti i rifiuti ingombranti e i RAEE.

Per prenotare il servizio o ricevere informazioni relative alla corretta gestione dei rifiuti è possibile contattare:

Telefono / WhatsApp: 366.7556216

Sito web: modicasidifferenzia.it

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