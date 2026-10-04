Esordio da sogno per la matricola Motia Futura: vittoria esterna per i modicani sul campo della Canicattinese

CANICATTINESE 2

MOTIA FUTURA 3

CANICATTINI BAGNI, 04 Ottobre 2026 – Inizia nel migliore dei modi l’avventura della matricola Motia Futura Calcio nel campionato di calcio di Seconda Categoria. Nella prima giornata della nuova stagione, l’undici modicano ha espugnato con un rocambolesco e prezioso 2-3 il terreno di gioco della Canicattinese, conquistando i primi tre punti della sua storia recente in categoria.

Una vittoria dal peso specifico enorme, arrivata al termine di una prestazione di grande carattere e sacrificio. La squadra guidata da mister Di Grando si è presentata all’appuntamento inaugurale con una vera e propria emergenza in rosa, costretta a fare i conti con tantissime assenze pesanti. Nonostante le difficoltà numeriche, i giocatori scesi in campo hanno dato tutto, lottando su ogni pallone e mostrando una straordinaria coesione di gruppo.

A trascinare il Motia verso il successo sono state le reti firmate da Scivoletto, Abbate e Iemmolo, che hanno capitalizzato al meglio le occasioni create nel corso della gara. I padroni di casa della Canicattinese hanno provato a riaprire l’incontro, ma la resistenza e la determinazione dei modicani hanno retto fino al triplice fischio finale.

Una prova di maturità e cuore che regala morale e consapevolezza alla formazione di mister Di Grando, brava a iniziare con il piede giusto un campionato che si preannuncia lungo e impegnativo.

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