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Sortino, assalto notturno nel centro montano: sradicati 2 bancomat con l’uso di una bisarca e 3 auto per bloccare le strade

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SORTINO, 03 Ottobre 2026 – Un raid in piena regola, studiato nei minimi dettagli e messo a segno nel cuore della notte. È accaduto a Sortino, dove un numeroso gruppo di malviventi è entrato in azione attorno alle 3:30, prendendo di mira due sportelli automatici bancari.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, il commando ha colpito con una tecnica paramilitare: i ladri hanno utilizzato tre automobili e una bisarca pesante per sbarrare le vie d’accesso e bloccare la strada, così da neutralizzare o ritardare qualsiasi intervento delle forze dell’ordine o dei vigilantes.

Nel mirino dei malviventi sono finiti lo sportello bancomat della filiale del Monte dei Paschi di Siena e, subito dopo, quello della vicina Banca Agricola Popolare di Sicilia. L’azione fulminea ha permesso alla banda di sradicare i dispositivi e di darsi alla fuga con il bottino, lasciandosi alle spalle ingenti danni materiali alle strutture degli istituti di credito.

Lo scorso gennaio la stessa filiale del Monte dei Paschi era già stata teatro di un tentato assalto, in quell’occasione sventato ma caratterizzato dal posizionamento di un pericoloso ordigno davanti all’istituto.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, che ha espresso profonda amarezza per il grave atto criminale subito dalla cittadinanza.

Parole di ferma condanna e vicinanza sono arrivate anche da Alessandro Caiazzo, sindaco del vicino comune di Buccheri. Caiazzo ha sottolineato come azioni criminali di questa portata non arrechino soltanto danni economici ingenti agli istituti bancari, ma rappresentino un pericolo concreto per la sicurezza dei residenti e compromettano la continuità dei servizi essenziali per il territorio. Di fronte a questa nuova escalation, il primo cittadino di Buccheri torna a invocare la necessità urgente di rafforzare le misure di sicurezza e protezione passiva degli sportelli automatici nei piccoli centri.

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