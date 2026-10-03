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Politica | Scicli

Scimonello lancia la “Rivoluzione della Normalità”: «Basta grandi eventi, ripartiamo dai servizi quotidiani»

Verso le elezioni comunali a Scicli: la sfida parte dal decoro urbano
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SCICLI, 03 Ottobre 2026 – Mentre il panorama politico locale appare concentrato su dinamiche interne, incontri bilaterali e spartizione del potere in vista delle prossime scadenze elettorali, c’è chi sceglie di percorrere una strada diametralmente opposta. Una strada fatta di contenuti, ascolto e visione del futuro. È questo il pilastro del progetto popolare lanciato dal candidato sindaco Guglielmo Scimonello, ribattezzato la “Rivoluzione della Normalità”, che nasce per rimettere al centro della macchina comunale i bisogni reali delle persone e liberare le energie della società civile. “L’obiettivo – spiega Scimonello – è chiaro: trasformare l’ordinario in straordinario, garantendo a Scicli e alle sue borgate una gestione pulita, sicura e accogliente. La “Rivoluzione della Normalità” – prosegue Scimonello – significa restituire dignità agli spazi comuni, curare il territorio ogni giorno e rimettere i servizi quotidiani al centro dell’azione comunale.”

” Scimonello, articola il suo intervento ponendo l’accento sulle priorità del programma come la “Pulizia e l’Igiene Urbana” – Il decoro è il primo biglietto da visita di una comunità e un deterrente naturale contro il degrado. Attueremo – prosegue – il “Piano Quartieri Puliti”: oltre all’assessore all’Ambiente, saranno presenti alcuni operatori di Impregico S.r.l. e agenti della Polizia Locale per prendere nota delle cose da fare e poi intervenire. Introduzione progressiva di cassonetti stradali intelligenti (smart bins) dotati di sensori di riempimento e potenziamento del sistema di videosorveglianza (fototrappole) nei punti critici e rafforzamento delle sanzioni per chi deturpa il territorio pubblico, affiancato da un servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio più rapido e efficiente. Il Verde Pubblico non è un semplice abbellimento estetico, ma spazi fondamentali di socialità. La proposta di Scimonello introduce il “Catasto del Verde Digitalizzato” per monitorare la stabilità degli alberi e pianificare le potature in anticipo. Ed inoltre, nei primi 💯 giorni, provvederemo alla riqualificazione delle Bambinopoli, attraverso interventi sistematici per garantire aree giochi per bambini sicure, moderne e inclusive. I parchi torneranno a essere il cuore sociale dei quartieri, mentre i “Patti di Collaborazione” permetteranno a comitati e associazioni di adottare e curare le aiuole di quartiere in sinergia con il Comune. Sarà fondamentale, inoltre, azzerare le distanze tra i cittadini e l’amministrazione. Verrà istituita la squadra del “Pronto Intervento Urbano”, un’unità tecnica comunale dedicata esclusivamente a risolvere entro 24/48 ore le micro-criticità quotidiane, come buche pericolose sull’asfalto, segnaletica danneggiata o lampioni spenti.”
«Con la Rivoluzione della Normalità, ogni singolo euro delle tasse versate dai contribuenti tornerà indietro sotto forma di servizi visibili, efficienti e quotidiani. Perché una città straordinaria comincia dalla cura delle cose normali», termina Guglielmo Scimonello.

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