  • 4 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 4 Ottobre 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Roncello: scontro frontale tra auto, morta la 18enne Carola Battaglia. Gravissimo un 16enne, c’è il giallo di un fuggitivo

La vittima era originaria di Vittoria ma residente a Busnago
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RONCELLO(Monza), 03 Ottobre 2026 – Tragedia a Roncello, in provincia di Monza e Brianza, dove una ragazza di soli 18 anni, Carola Battaglia ha perso la vita in un violento scontro frontale avvenuto nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre.
Il drammatico incidente si è verificato lungo via Aldo Maro. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, la Fiat 500 condotta dalla giovane – originaria di Vittoria, in provincia di Ragusa  e residente a Busnago – si è scontrata frontalmente con un’Audi che procedeva in direzione opposta, a bordo della quale vi era un uomo di 40 anni.
L’impatto è stato devastante. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, tre ambulanze e l’elisoccorso per estrarre i feriti dalle lamiere. Per Carola Battaglia, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: la 18enne è arrivata d’urgenza all’ospedale di Vimercate quando i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
Gravissime le conseguenze per gli altri passeggeri. Un sedicenne che si trovava a bordo della Fiat 500 insieme alla vittima è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il 40enne alla guida dell’Audi è stato, invece,  trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza con ferite serie, ma non risulterebbe in pericolo di vita.
Mentre i carabinieri lavorano per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, emerge un dettaglio che tinge la vicenda di giallo. Secondo alcune testimonianze raccolte dai militari e riportate dal Corriere della Sera, a bordo dell’Audi insieme al quarantenne ci sarebbe stata un’altra persona, la quale si sarebbe allontanata subito dopo l’impatto. Al momento, i racconti dei testimoni non hanno ancora permesso di chiarire se questa persona misteriosa fosse il conducente effettivo dell’auto o un semplice passeggero. Le indagini proseguono per fare piena luce sulle responsabilità e rintracciare chi si è allontanato.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube