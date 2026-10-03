Roncello: scontro frontale tra auto, morta la 18enne Carola Battaglia. Gravissimo un 16enne, c’è il giallo di un fuggitivo

RONCELLO(Monza), 03 Ottobre 2026 – Tragedia a Roncello, in provincia di Monza e Brianza, dove una ragazza di soli 18 anni, Carola Battaglia ha perso la vita in un violento scontro frontale avvenuto nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre.

Il drammatico incidente si è verificato lungo via Aldo Maro. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, la Fiat 500 condotta dalla giovane – originaria di Vittoria, in provincia di Ragusa e residente a Busnago – si è scontrata frontalmente con un’Audi che procedeva in direzione opposta, a bordo della quale vi era un uomo di 40 anni.

L’impatto è stato devastante. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, tre ambulanze e l’elisoccorso per estrarre i feriti dalle lamiere. Per Carola Battaglia, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: la 18enne è arrivata d’urgenza all’ospedale di Vimercate quando i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gravissime le conseguenze per gli altri passeggeri. Un sedicenne che si trovava a bordo della Fiat 500 insieme alla vittima è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il 40enne alla guida dell’Audi è stato, invece, trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza con ferite serie, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Mentre i carabinieri lavorano per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, emerge un dettaglio che tinge la vicenda di giallo. Secondo alcune testimonianze raccolte dai militari e riportate dal Corriere della Sera, a bordo dell’Audi insieme al quarantenne ci sarebbe stata un’altra persona, la quale si sarebbe allontanata subito dopo l’impatto. Al momento, i racconti dei testimoni non hanno ancora permesso di chiarire se questa persona misteriosa fosse il conducente effettivo dell’auto o un semplice passeggero. Le indagini proseguono per fare piena luce sulle responsabilità e rintracciare chi si è allontanato.

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