Due donne ragusane entrano nel racconto nazionale de “L’Italia delle Donne”

Ragusa, 03 ottobre 2026 – Itria Camera Sbezzi e Rina Lugli tra le 300 protagoniste della prima edizione del progetto promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un riconoscimento che valorizza due straordinarie figure femminili del territorio e un percorso istituzionale nato dal lavoro di ricerca della Consulta Femminile e sviluppato attraverso il Comune di Ragusa.

Due donne della storia ragusana entrano a far parte del patrimonio nazionale della memoria femminile.

È questo il significativo riconoscimento che vede protagoniste Itria Camera Sbezzi e Rina Lugli, inserite tra le 300 protagoniste della prima edizione de “L’Italia delle Donne”, il progetto promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per riscoprire e valorizzare le donne che hanno contribuito, nei diversi territori italiani, alla crescita culturale, sociale e civile del Paese.

La Consulta Femminile del Comune di Ragusa e il Comune di Ragusa accolgono con grande soddisfazione questo importante risultato, che riconosce il valore di due figure femminili della nostra comunità e, al tempo stesso, conferma l’importanza del lavoro di ricerca e valorizzazione della memoria delle donne svolto negli anni.

Le candidature di Itria Camera Sbezzi e Rina Lugli sono nate dal percorso di studio e approfondimento promosso dalla Consulta Femminile, che ne ha individuato il profilo storico e culturale proponendone la candidatura.

Il Comune di Ragusa ha successivamente provveduto alla presentazione ufficiale delle candidature al Dipartimento per le Pari Opportunità, secondo le modalità previste dall’Avviso nazionale.

L’inserimento delle due biografie nella raccolta nazionale rappresenta un importante riconoscimento per due donne che, con il loro impegno, il loro percorso umano e professionale e il contributo offerto alla comunità, hanno lasciato un segno significativo nella storia della città di Ragusa.

Per la Consulta Femminile questo risultato costituisce una significativa conferma del valore del lavoro di ricerca e valorizzazione della memoria femminile: riportare alla luce storie spesso poco conosciute significa restituire alle donne il posto che spetta loro nella storia della comunità e offrire alle nuove generazioni esempi di impegno, competenza e partecipazione.

Questo riconoscimento testimonia anche il valore della collaborazione istituzionale tra la Consulta

Femminile, l’Assessorato alle Pari Opportunità e il Comune di Ragusa, che, nel rispetto dei rispettivi ruoli, condividono l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale rappresentato dalle donne del nostro territorio.

La Consulta Femminile continuerà a lavorare affinché altre protagoniste della storia ragusana possano essere conosciute, studiate e valorizzate, nella convinzione che la memoria delle donne costituisca una parte essenziale del patrimonio culturale della città.

La storia delle donne è storia della comunità.

Per approfondire: La raccolta delle 300 protagoniste della prima edizione de “L’Italia delle Donne” è consultabile sul sito del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per visualizzare le schede dedicate a Itria Camera Sbezzi e Rina Lugli è possibile utilizzare la funzione di ricerca del documento (Ctrl+F) inserendo il nome della protagonista.

https://www.pariopportunita.gov.it/it/litalia-delle-donne/l-italia-delle-donne-i-edizione-2024-2025/levento/

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