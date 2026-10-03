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Incidente autonomo sulla SP 16 a Vittoria: due feriti e auto sequestrata

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VITYORIA, 03 Ottobre 2026 – Nella serata di oggi, un incidente stradale autonomo si è verificato lungo la SP 16, nel territorio comunale di Vittoria (RG). Nell’episodio è rimasta coinvolta una Citroën C2 bianca, che ha riportato ingenti danni alla carrozzeria e al portellone posteriore a seguito dell’impatto. A bordo del veicolo vi erano due cittadini extracomunitari, entrambi rimasti feriti. La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente: sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari per prestare le prime cure e gli agenti della Polizia Locale di Vittoria – Sezione Infortunistica Stradale, impegnati nei rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Come da prassi in questi casi, il comando della Polizia Locale ha disposto l’esecuzione dei test alcolemici sul conducente per verificare l’eventuale alterazione psicofisica alla guida. Le operazioni di soccorso, viabilità e messa in sicurezza della sede stradale sono proseguite nel corso della notte. La Citroën C2 è stata affidata in custodia giudiziaria all’ACI 116 Cavalieri di Vittoria, rimossa dalla carreggiata e caricata su un carro attrezzi per consentire il ripristino della normale circolazione. Al momento non sono ancora disponibili dettagli ufficiali circa le cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo, né sulle condizioni di salute dei due feriti.

Foto di servizio di Franco Assenza

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