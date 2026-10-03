POZZALLO, 03 Ottobre 2026 – I carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno rintracciato un quarantunenne pozzallese, dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania. Il provvedimento rende definitive le condanne relative a diversi episodi di violazione della normativa sugli stupefacenti commessi tra il 2021 e il 2024. L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Ragusa e dovrà scontare una pena residua di due anni e un mese di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 20.800 euro.
Pozzallo. Arrestato 41enne: deve scontare oltre due anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti
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