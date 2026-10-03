Pozzallo, armi illegalmente possedute, sanzioni stradali e posti di blocco. Due denunce

Pozzallo, 03 Ottobre 2026 – I Carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino tunisino residente a Pozzallo, sorpreso a camminare in strada in possesso di un coltello con una lama di sette centimetri. Nell’ambito dei controlli stradali, è stato deferito alla Procura di Ragusa un diciannovenne del posto, gravemente indiziato di aver guidato la propria auto senza patente – revocata nel giro di due anni – e, dunque, sprovvisto di qualsiasi titolo abilitativo. Nel corso dell’operazione sono state controllate 17 autovetture, identificate 20 persone, elevate 3 sanzioni al codice della strada e disposti 2 sequestri di veicoli.

Salva