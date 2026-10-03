Paura in viale Europa a Comiso: maxi incidente tra tre auto, una si ribalta e ci sono due feriti

COMISO, 03 Ottobre 2026 – COMISO – Attimi di grande apprensione questa mattina a Comiso, dove un violento incidente stradale si è verificato lungo il viale Europa. Lo scontro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha coinvolto tre autovetture e ha richiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari.

Per ragioni al vaglio degli inquirenti, l’impatto tra i veicoli è stato particolarmente violento, al punto che una delle vetture coinvolte, una Jeep, si è capovolta finendo su un fianco. Nell’impatto sono rimaste coinvolte anche una Kia Sportage di colore bianco e una Nissan Qashqai nera.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul luogo dell’accidente sono intervenuti i sanitari del 115 con un’ambulanza per prestare le prime cure mediche alle persone coinvolte. Nel sinistro si registrano due feriti, assistiti sul posto dal personale sanitario prima del trasferimento per ulteriori controlli. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a gestire la viabilità.

L’incidente ha inevitabilmente provocato pesanti disagi alla circolazione stradale lungo l’arteria di viale Europa. La strada è stata momentaneamente interessata da rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza dell’intera carreggiata. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dei feriti.

foto Franco Assenza

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