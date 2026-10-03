Chiaramonte Gulfi. Alla Locanda Gulfi un convegno d’eccellenza su autonomie territoriali e gestione pubblica

Chiaramonte Gulfi, 03 ottobre 2026 – Una giornata di grande interesse e di alta formazione quella vissuta nella splendida cornice della Locanda Gulfi, a Chiaramonte Gulfi, in occasione del convegno “Le autonomie territoriali tra obblighi procedurali e regole di gestione”, promosso dall’Unione Ibleide, composta dai Comuni di Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana e Buccheri.

Un valido appuntamento che ha saputo unire formazione giuridica, istituzioni e valorizzazione del territorio.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti del Sindaco di Chiaramonte Gulfi e Presidente dell’Unione Ibleide, Mario Cutello, insieme ai Sindaci dei Comuni dell’Unione. Sono quindi intervenuti S.E. il Prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari e la Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, Emanuela Tumino.

Il convegno, organizzato dalla Segretaria dell’Unione Ibleide, Chiara Sallemi, che ha svolto anche il ruolo di moderatrice con competenza, ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo giuridico e amministrativo: i Consiglieri di Stato Giuseppe La Greca e Maurizio Pasquale Antonio Francola, il Giudice penale Giovanni La Terra, il Segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Antonio Bonanno, il Segretario comunale del Comune di Buccheri Giuseppe Benfatto e l’Avvocato Andrea Nicosia, dottore di ricerca e consulente della Commissione parlamentare sul fenomeno delle mafie.

I relatori hanno affrontato tematiche giuridiche complesse e di grande attualità, con particolare attenzione agli obblighi procedurali, alle regole di gestione e alle responsabilità connesse all’attività delle pubbliche amministrazioni.

Numerosi i partecipanti: segretari comunali, dipendenti degli enti locali e professionisti che hanno seguito con interesse e partecipazione l’intera giornata.

Un appuntamento valido anche come evento formativo per i dipendenti pubblici e per gli avvocati, che ha confermato quanto la formazione continua rappresenti un valido strumento indispensabile per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Il tutto nella magnifica cornice della Locanda Gulfi, autentica eccellenza del territorio ibleo, che ha saputo distinguersi per l’accoglienza, la qualità dei servizi e la valorizzazione dei prodotti del nostro territorio: olio, vino, carni, pane e tante altre eccellenze locali.

Nelle foto un momento del convegno



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