Calcio. Il Frigintini si rituffa in campionato, domenica i rossoblu di scena sul campo della Sommatinese

Modica, 03 ottobre 2026 – Archiviata senza drammi l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Frigintini di Ciccio Di Rosa si rituffa in campionato, dove per la seconda giornata del girone D del Campionato di Promozione, domani pomeriggio, la “Banda” sarà di scena al “Pappe Tricoli” di Sommatino, ospiti dei granata di casa anche loro reduci dall’eliminazione di Coppa Italia per mano della Barrese.

Nella gara d’esordio in campionato, l’undici nisseno è stato travolto nel derby in casa del Serradifalco, e alla prima uscita in campionato davanti ai propri tifosi avranno sicuramente voglia di riscatto.

Per i rossoblu modicani, che nel derby con il Pro Ragusa hanno pareggiato 1 – 1, dunque, la sfida alla Sommatinese sarà un vero e proprio banco di prova.

L’obiettivo dei rossoblu della frazione modicana è di tornare a casa con qualche punto nel carniere, consapevoli del fatto che quella di Sommatino sarà una trasferta difficilissima su un campo in terra battuta contro una squadra che seppur giovane sembra ben organizzata.

“Archiviamo la Coppa Italia, che ci è servita per fare esperienza, per consolidarci e per dare minutaggio ai giovani che in questo primo scorcio di stagione hanno giocato meno, ma che si sono ben comportati – spiega il tecnico Ciccio Di Rosa – ora ci rituffiamo in campionato, dove il nostro obiettivo è quello di fare quei punti che ci servono per preservare la categoria. Domani ci aspetta una trasferta difficile contro una squadra che, quando gioca in casa sa far valere il fattore campo ed è fastidiosissima da affrontare. Noi la rispettiamo come faremo con tutte le nostre avversarie, l’affronteremo con tutte le nostre forze a disposizione e la voglia di battagliare cercando di restare compatti e di tenere bene il campo per tutti i 90′. in Coppa Italia abbiamo fatto delle rotazioni per arrivare alla gara di domani in perfette condizioni, fisiche, tecniche e mentali– continua – nonostante la defezione di Momo Noukri che dovrà stare fuori altri tre match. Siamo un bel gruppo – sottolinea il tecnico del Frigintini – e lo dimostra il fatto che chi non ha giocato mercoledì a fine partita si è complimentato con i giovani che sono scesi in campo e questo è un fattore importante anche sotto l’aspetto mentale. L’amalgama di squadra – conclude Ciccio Di Rosa – è un dettaglio che ci fa stare compatti, uniti e proiettati verso il nostro obiettivo perchè per arrivare a quello sarà importante avere questa identità di squadra. Essere riusciti a creare un clima di fiducia reciproca tra i senior e gli under, quindi, è un fattore importante che ci farà proseguire verso un unica direzione”.

Sommatinese – Frigintini di domani al “Pappe Tricoli” avrà inizio alle ore 15,30 e sarà diretta dal signor Giorgio Beltempo della sezione AIA di Palermo, con la collaborazione del collega di sezione Davide Ferrante e di Salvatore Grattudauria della sezione di Caltanissetta.

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