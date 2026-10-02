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Viaggio nel Tempo: tornano in Sicilia i Treni Storici a partire dall’11 Ottobre!

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Tempo di lettura: 2 minuti

PALERMO, 02 Ottobre 2026 – Un viaggio straordinario tra storia, cultura e paesaggi mozzafiato sta per tornare a solcare le linee ferroviarie dell’isola. A partire dall’11 ottobre, i treni storici delle Ferrovie dello Stato tornano protagonisti in Sicilia, offrendo l’opportunità di riscoprire il territorio attraverso un’esperienza di mobilità lenta e affascinante, a bordo di autentiche carrozze d’epoca.

Tra gli appuntamenti più attesi e suggestivi spicca il ritorno del Treno del Barocco, con collegamenti dedicati tra Siracusa e Modica. Questo itinerario unico permette ai viaggiatori di attraversare le meraviglie del Val di Noto, ammirando capolavori architettonici, scorci rurali e panorami indimenticabili che cambiano colore al ritmo della luce autunnale.

Salire su queste carrozze storiche significa fare un vero e proprio salto nel passato, godendosi il viaggio con ritmi rilassati e finestrini che si aprono su paesaggi spettacolari, lontani dalla frenesia moderna. È un’iniziativa che unisce la passione per il turismo ferroviario alla valorizzazione delle eccellenze locali, promuovendo una scoperta autentica e sostenibile del patrimonio siciliano.

 

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1 commento su “Viaggio nel Tempo: tornano in Sicilia i Treni Storici a partire dall’11 Ottobre!”

  1. Nino

    Bene pensare al passato, ma per il futuro chi ci pensa, trasporti in Sicilia con treni e bus pubblici e su strada da terzo mondo. Quali sono le prospettive per il futuro? Nulla a dir poco.
    Buon viaggio…..

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