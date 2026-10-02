Ricoverato al “Maggiore” di Modica: “Grazie a primario e personale. Riceviamo

Salve,

con la presente desidero esprimere la mia più sincera gratitudine e il mio profondo apprezzamento per l’assistenza ricevuta durante il mio recente ricovero.

In un momento di grande preoccupazione e fragilità, ho trovato nel reparto di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale Baglieri- maggiore di

Modica, non solo un’eccellente competenza professionale, ma anche una straordinaria umanità.

Desidero ringraziare in particolare il Dott. Azzaro e tutta l’equipe medica per la scrupolosità, la chiarezza e la dedizione con cui mi hanno seguito. Un grazie di cuore va a tutto il personale infermieristico, agli operatori socio-sanitari (OSS) e al personale ausiliario, che con i loro gesti quotidiani, la pazienza e un sorriso costante hanno reso questo percorso meno faticoso.

Questa è la “buona sanità” che fa bene al cuore e che dà lustro a tutta la struttura. È fondamentale che l’eccellenza del vostro lavoro venga riconosciuta e valorizzata.

Ringraziandovi ancora una volta per l’impegno e la passione che mettete ogni giorno nel vostro lavoro, porgo i miei più cordiali saluti e auguro a tutti voi il meglio.

Con stima e riconoscenza,

Pietro Roccasalva

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