Ricoverato al “Maggiore” di Modica: “Grazie a primario e personale. Riceviamo

Salve,
con la presente desidero esprimere la mia più sincera gratitudine e il mio profondo apprezzamento per l’assistenza ricevuta durante il mio recente ricovero.
In un momento di grande preoccupazione e fragilità, ho trovato nel reparto di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale Baglieri- maggiore di
Modica, non solo un’eccellente competenza professionale, ma anche una straordinaria umanità.
Desidero ringraziare in particolare il Dott. Azzaro e tutta l’equipe medica per la scrupolosità, la chiarezza e la dedizione con cui mi hanno seguito. Un grazie di cuore va a tutto il personale infermieristico, agli operatori socio-sanitari (OSS) e al personale ausiliario, che con i loro gesti quotidiani, la pazienza e un sorriso costante hanno reso questo percorso meno faticoso.
Questa è la “buona sanità” che fa bene al cuore e che dà lustro a tutta la struttura. È fondamentale che l’eccellenza del vostro lavoro venga riconosciuta e valorizzata.
Ringraziandovi ancora una volta per l’impegno e la passione che mettete ogni giorno nel vostro lavoro, porgo i miei più cordiali saluti e auguro a tutti voi il meglio.
Con stima e riconoscenza,
Pietro Roccasalva