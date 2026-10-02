Ragusa, presentazione del libro “L’aliena in azienda” di Alessia Russo: appuntamento il 12 ottobre alla CNA

- Ragusa, 02 ottobre 2026 – Un’occasione di confronto sul mondo del lavoro, sulle dinamiche aziendali e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lunedì 12 ottobre 2026, dalle ore 15.30 alle 18.30, la Sala conferenze della CNA di Ragusa (in via Psaumida 38) ospiterà la presentazione ufficiale del libro “L’aliena in azienda”, firmato da Alessia Russo. L’evento, organizzato con la partecipazione di diverse realtà istituzionali e associative del territorio – tra cui CNA Ragusa, CGIL Ragusa, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro e l’ASP Ragusa – vedrà la presenza della voce narrante di Carlo Cartier e la moderazione del giornalista Giorgio Liuzzo. La presentazione sarà arricchita da un ampio e articolato dibattito che vedrà coinvolti esperti di diritto, sicurezza sul lavoro, rappresentanti istituzionali e del mondo imprenditoriale:
Costantino Di Nicolò, editore dell’opera;
Giuseppe Arnone, CEO Chimiclean;
Avv. Nino Cortese, giuslavorista del foro di Ragusa;
Avv. Nunzio Citrella, specialista in diritto penale;
Giuseppe Brullo, responsabile dell’area Ambiente e Sicurezza CNA Ragusa;
Dott. Giorgio Arrabito, medico competente;
Dott. Giuseppe Trovato, presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Ragusa;
Paolo Ravalli, dirigente CGIL;
Dott. Giovanni Vindigni, direttore del Centro per l’Impiego di Ragusa;
Lorenzo Cariola, Vice Questore della Polizia di Stato e dirigente del commissariato di Modica.