Ragusa, presentazione del libro “L’aliena in azienda” di Alessia Russo: appuntamento il 12 ottobre alla CNA

Ragusa, 02 ottobre 2026 – Un’occasione di confronto sul mondo del lavoro, sulle dinamiche aziendali e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lunedì 12 ottobre 2026, dalle ore 15.30 alle 18.30, la Sala conferenze della CNA di Ragusa (in via Psaumida 38) ospiterà la presentazione ufficiale del libro “L’aliena in azienda”, firmato da Alessia Russo. L’evento, organizzato con la partecipazione di diverse realtà istituzionali e associative del territorio – tra cui CNA Ragusa, CGIL Ragusa, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro e l’ASP Ragusa – vedrà la presenza della voce narrante di Carlo Cartier e la moderazione del giornalista Giorgio Liuzzo. La presentazione sarà arricchita da un ampio e articolato dibattito che vedrà coinvolti esperti di diritto, sicurezza sul lavoro, rappresentanti istituzionali e del mondo imprenditoriale: