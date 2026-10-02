Festival delle Città, Nicastro a Roma in rappresentanza di Vittoria: “Servono Comuni più forti, personale qualificato e meno burocrazia”

Roma, 02 ottobre 2026 – L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, ha rappresentato l’ente al Festival delle città, l’importante appuntamento promosso da Leganet e Ali che si è svolto a Roma, partecipando ai momenti di confronto dedicati alle sfide e alle prospettive degli enti locali.

Nicastro ha preso parte ai lavori su delega del sindaco Francesco Aiello, portando all’attenzione del dibattito nazionale l’esperienza amministrativa della città di Vittoria e le principali questioni che riguardano i Comuni italiani.

«È stata un’occasione importante di confronto con amministratori provenienti da tutta Italia», ha dichiarato l’assessore Nicastro. «Ho avuto modo di rappresentare le esigenze del nostro territorio e il lavoro che quotidianamente l’amministrazione comunale porta avanti per dare risposte concrete ai cittadini, nonostante le difficoltà che gli enti locali si trovano ad affrontare».

Nel corso degli incontri, l’esponente della Giunta comunale ha ribadito il ruolo strategico svolto dai sindaci e dagli amministratori locali.

«I Comuni rappresentano il primo presidio istituzionale per i cittadini. I sindaci e gli amministratori conoscono direttamente i bisogni delle comunità che governano, le criticità dei territori e le opportunità di sviluppo che possono essere colte. Per questo è fondamentale che le loro istanze siano ascoltate e valorizzate nelle scelte di politica nazionale».

Nicastro ha inoltre illustrato il percorso intrapreso dall’amministrazione comunale di Vittoria sui temi della pianificazione urbana e delle opere pubbliche. «Ho presentato i progetti già avviati e gli interventi in fase di realizzazione, soffermandomi in particolare sulla visione che stiamo costruendo per una mobilità sempre più sostenibile e sulle prospettive di crescita che Vittoria potrà sviluppare nei prossimi anni. La città dispone di importanti potenzialità che meritano di essere sostenute attraverso investimenti, programmazione e una visione di lungo periodo».

Particolare attenzione è stata riservata alle criticità che continuano a interessare gli enti locali. «Uno dei temi più urgenti riguarda le difficoltà operative dei Comuni, spesso causate dalla cronica carenza di personale e da procedure amministrative eccessivamente complesse. Troppo frequentemente la burocrazia rallenta la progettazione delle opere, l’attuazione degli interventi e perfino la rendicontazione delle risorse disponibili. Sono ostacoli che rischiano di limitare la capacità degli enti di rispondere rapidamente alle esigenze delle comunità».

Per l’assessore vittoriese è ormai indispensabile un intervento strutturale a livello nazionale. «Occorre una riforma organica degli enti locali che permetta ai Comuni di rafforzare gli organici attraverso l’inserimento di personale qualificato e competente. Servono strutture amministrative più efficienti, moderne e meno appesantite dagli adempimenti burocratici. È una questione che il Governo nazionale dovrebbe considerare una priorità strategica, perché senza Comuni forti e messi nelle condizioni di operare efficacemente diventa difficile immaginare un reale percorso di crescita e sviluppo per il Paese».

Infine, Nicastro ha confermato l’impegno dell’amministrazione comunale a proseguire nel lavoro di programmazione e realizzazione degli interventi per il territorio. «Continueremo a operare con serietà, responsabilità e senso delle istituzioni, mantenendo sempre al centro l’interesse della comunità vittoriese. Il confronto con le altre realtà amministrative rappresenta un’occasione preziosa per condividere buone pratiche e costruire percorsi utili allo sviluppo delle nostre città».

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