“Pozzallo nata sul mare”: Comune e Nuova Pro Loco insieme per un’accoglienza da record

POZZALLO, 02 Ottobre 2026 – L’ultima è stata nella mattinata di giovedì, con l’arrivo al porto di una nave da crociera. Uno stallo per i turisti che scendevano dalla nave e potevano avere informazioni sul Comune di Pozzallo, sul territorio ibleo, piatti tipici e molto altro. Si mette in moto e fa accordi la “Nuova Pro Loco di Pozzallo” del presidente Antonio Boschetti, impegnato da tanti mesi nella divulgazione turistica del territorio. Accordi che in mattinata sono sfociati con una stretta di mano col sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, e, molto più importante, un protocollo d’intesa tra il Comune e la Nuova Pro Loco. “Un atto importante – si legge in un comunicato ufficiale diramato da palazzo La Pira – che segna l’avvio di una collaborazione strutturata e continuativa per la promozione turistica, culturale della nostra città. L’accordo prevede il supporto reciproco nell’organizzazione di eventi, nell’accoglienza turistica, nella valorizzazione delle tradizioni locali, nel consolidare la nostra identità e nella promozione del brand “Pozzallo nata sul mare””.

L’iniziativa punta dunque a valorizzare il patrimonio paesaggistico, le tradizioni e il brand identitario della città, offrendo ai visitatori un’esperienza di alta qualità. Questo accordo rappresenta anche un salto di qualità decisivo per la strategia di accoglienza della città. L’obiettivo non è semplicemente quello di intercettare i flussi di visitatori, ma di proporre un turismo d’élite basato sull’eccellenza dei servizi e sulla valorizzazione delle specificità locali. Pozzallo, forte delle sue storiche Bandiere Blu e Verdi, si candida così a diventare un modello di ospitalità sostenibile e consapevole nel panorama del territorio ibleo.

L’accoglienza tempestiva e qualificata riservata ai crocieristi ne è la prova tangibile: offrire immediatamente guide competenti (in lingua inglese e non solo), informazioni chiare sulla straordinaria offerta enogastronomica a chilometro zero e itinerari culturali su misura trasforma il passaggio dei turisti in un’esperienza memorabile. Puntare sulla qualità significa proprio questo, fare in modo che chiunque sbarchi a Pozzallo non trovi solo una meta di passaggio, ma una destinazione d’eccellenza capace di emozionare il viaggiatore. Con questa sinergia tra amministrazione e Pro Loco, la città marinara dimostra di saper guardare al futuro, investendo su un turismo che genera valore e rispetta l’identità del territorio. Il tutto nell’arco temporale dei 12 mesi. Di questi tempi, non è poca cosa.

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