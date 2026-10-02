Giarratana. Al via la mensa scolastica

Giarratana, 02 ottobre 2026 – Suona la campanella anche a tavola. Da ieri, giovedì 1° ottobre , ha preso ufficialmente il via il servizio di mensa scolastica nel Comune Ibleo.

Un servizio molto atteso dalle famiglie che interesserà i bambini della scuola dell’infanzia e gli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria, in occasione del rientro del giovedì.

Un passo importante che accompagna la quotidianità scolastica dei più piccoli e delle loro famiglie, frutto di una programmazione attenta dell’Amministrazione comunale e dell’impegno concreto a garantire servizi sempre più rispondenti alle esigenze della comunità.

La mensa non è solo un servizio, ma un momento educativo fondamentale per la crescita e una sana e corretta alimentazione. Stare insieme a tavola, imparare le regole dello stare insieme, educarsi a mangiare bene.

L’Amministrazione comunale augura a tutti i suoi piccoli alunni un buon appetito e un buon anno scolastico.

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