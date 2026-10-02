Modica, Agorà Stupor Mundi: Massimiliano Casto alla guida artistica e culturale

MODICA, 02 Ottobre 2026 – Un nuovo capitolo di grande fermento culturale si apre nel suggestivo scenario di Cava d’Ispica, a Modica. La direzione artistica e culturale di Agorà Stupor Mundi è stata ufficialmente affidata a Massimiliano Casto, professionista di comprovata esperienza e profondo conoscitore del panorama culturale del territorio.

A suggellare l’inizio di questo prestigioso incarico, l’associazione è pronta a riaccendere i riflettori su uno degli appuntamenti più attesi e amati dal pubblico: a partire da Venerdì 30 Ottobre, fanno infatti ufficialmente ritorno i “Venerdì Letterari – Premio Agorà”.

Situata nella magnifica cornice di Cava d’Ispica, alle porte di Modica, Agorà Stupor Mundi, presieduta da Corrado Armeri, si conferma come un punto di riferimento fondamentale per la promozione dell’arte, della letteratura e del dibattito culturale. La nomina di Massimiliano Casto rappresenta una scelta di altissimo profilo, pensata per valorizzare ulteriormente il patrimonio identitario locale e aprirsi a nuove, stimolanti rotte letterarie e artistiche.

L’attesa è finalmente finita per gli appassionati di libri, scrittura e approfondimento culturale. Da venerdì 30 ottobre riparte la rassegna dei “Venerdì Letterari – Premio Agorà”, un format che negli anni ha saputo conquistare il pubblico grazie a incontri d’autore, presentazioni di libri, dibattiti e momenti di alta condivisione culturale.

Sotto la guida del nuovo Direttore Artistico, la rassegna promette un cartellino di appuntamenti ricco di ospiti di rilievo nazionale e regionale, pronti a confrontarsi con i lettori in un dialogo aperto e stimolante.

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