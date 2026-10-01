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Scontro auto-moto stamattina a Modica in Via Nazionale. Un ferito

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MODICA, 01 Ottobre 2026 – Scontro tra un’autovettura ed un ciclomotore stamattina in Via Nazionale a Modica. Il sinistro si è registrato all’altezza di Via del Campo Sportivo ed ha visto coinvolti una Fiat 500 e lo scooter con il conducente di quest’ultimo finito violentemente sull’asfalto. Sul posto l’ambulanza del 118 con la quale il giovane è stato trasferito al Pronto Soccorso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi mentre la polizia locale ha regolamentato la viabilità.

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