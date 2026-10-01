ChocoModica: il Consorzio propone il differimento dell’evento e chiede un confronto con la Regione

Modica, 01 ottobre 2026 – Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, a larga maggioranza, ha confermato l’impossibilità di mantenere lo svolgimento di ChocoModica nelle date del 30 ottobre – 1° novembre.

Tale valutazione deriva dalla necessità di riprogettare integralmente la manifestazione a seguito della richiesta, avanzata dal Comitato dei Commercianti del Centro Storico e condivisa dall’Amministrazione comunale, di escludere Corso Umberto dall’area dell’evento al fine di evitare l’interdizione del traffico veicolare e tutelare le attività commerciali della zona.

Il Consorzio ha accolto con rispetto tale esigenza, ma rileva che la modifica del sito originariamente individuato ha interrotto il percorso organizzativo già avviato, rendendo necessaria una nuova progettazione dell’evento. Secondo l’Agenzia incaricata, tale attività richiede tempi tecnici incompatibili con il mantenimento della data originariamente prevista e con la necessità di garantire un adeguato coinvolgimento di espositori, sponsor e partner.

Pur avendo in precedenza espresso contrarietà a un rinvio nel mese di dicembre, il Consorzio, nell’interesse della città e per non disperdere una manifestazione dal rilevante impatto economico, turistico e promozionale, ha manifestato la propria disponibilità a valutare il differimento dell’evento a una data successiva.

L’individuazione della nuova collocazione temporale dovrà tuttavia essere subordinata all’emanazione, da parte della Regione Siciliana, dei necessari provvedimenti di differimento della manifestazione e di conferma del contributo già assegnato. Si tratta di una procedura già adottata in precedenza, quando la Regione autorizzò il rinvio dell’evento dalla programmazione inizialmente prevista nel mese di marzo 2026 alle date del 30 ottobre – 1° novembre.

Il Consorzio auspica che Comune, Regione e tutti i soggetti coinvolti possano operare in modo unitario per salvaguardare il valore di ChocoModica e garantire le migliori condizioni per la sua realizzazione.

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