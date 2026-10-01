Autocarro in fiamme sulla SS 115: strada chiusa al traffico per consentire i soccorsi dei Vigili del Fuoco

VITTORIA/RAGUSA, 01 Ottobre 2026 – – Paura questa mattina lungo la Strada Statale 115, dove un autocarro è stato completamente avvolto dalle fiamme mentre si trovava in marcia. L’allarme è scattato intorno alle ore 7:00 al chilometro 303 dell’importante arteria stradale.

Il mezzo pesante, uno Scania che trasportava un gruppo elettrogeno, ha iniziato a prendere fuoco mentre percorreva la strada. Fortunatamente, l’autista si è accorto tempestivamente di quanto stava accadendo, riuscendo a fermare il veicolo ai margini della carreggiata e a lanciare l’allarme senza fortunatamente riportare conseguenze fisiche.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco: vista la posizione, ha operato inizialmente la squadra del distaccamento di Vittoria. Data la vastità del rogo e il materiale trasportato, si è reso necessario l’invio di un ulteriore supporto di rinforzo dalla sede centrale di Ragusa, intervenuta con un’autobotte dotata di ben 8.000 litri d’acqua per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Per consentire le complesse operazioni di spegnimento, il successivo raffreddamento del mezzo e la rimozione dei detriti dalla carreggiata, la SS 115 è rimasta chiusa al traffico per tutto il tempo necessario agli interventi di soccorso. La gestione della viabilità e i rilievi di rito sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Comiso, presenti sul posto.

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