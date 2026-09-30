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Rosolini sotto shock: trovato senza vita nel sonno a soli 22 anni Alessio Giuga

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ROSOLINI, 30 Settembre 2026 – Una comunità intera è sprofondata nel dolore e nello sgomento per la prematura scomparsa di Alessio Giuga, un ragazzo di appena 22 anni, trovato senza vita questa mattina all’interno della sua abitazione in via Elio Vittorini a Rosolini.

Il giovane è stato scoperto nella sua stanza da letto dalla nonna che, preoccupata nel vederlo ancora a letto nonostante l’ora tarda, ha provato a chiamarlo per svegliarlo, rendendosi, purtroppo, conto che il nipote era ormai esanime. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri e il medico legale per i primi rilievi di rito; l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso improvviso.

Secondo quanto emerso, la tragica notizia arriva a poche ore da un altro momento di forte apprensione per la famiglia: la sera precedente, infatti, Alessio si era recato in ospedale per fare visita al padre, ricoverato in seguito a un malore improvviso.

Profondo cordoglio è stato espresso dal sindaco di Rosolini, Giovanni Spatola, che ha affidato ai social il sentimento di vicinanza dell’intera comunità:

«Oggi Rosolini si è svegliata con un dolore immenso nel cuore. La morte improvvisa di Alessio Giuga, appena 22 anni, lascia tutti sgomenti e senza parole. Non si può morire così giovani. Non si può spegnere una vita quando davanti ci sono ancora sogni da realizzare, strade da percorrere, abbracci da vivere e un futuro ancora tutto da scrivere».

Il primo cittadino ha voluto rivolgere un abbraccio corale ai familiari colpiti da questa drammatica perdita: «Mi stringo, a nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Rosolini, alla mamma Laura, ai nonni Luisa e Giovanni, alla famiglia e a tutti i suoi cari, colpiti da un dolore che nessuna parola potrà mai colmare. E un pensiero va al papà Santino, che in queste ore sta vivendo a sua volta una drammatica prova».

Infine, un accorato messaggio rivolto ai più giovani: «Ai nostri giovani voglio dire una cosa, con il cuore, da amico e da Sindaco: non date mai per scontato il tempo, vivete, amate, inseguite i vostri sogni, state accanto alle persone che vi vogliono bene, la vita è un dono fragile e prezioso».

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