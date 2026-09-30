Ragusa. Al via “Prodotti di Fattoria”, dalla qualità della filiera alla tavola

RAGUSA, 30 settembre 2026 – Conoscere ciò che portiamo in tavola significa anche conoscere il territorio, gli allevatori, le aziende e il lavoro che c’è dietro ogni prodotto. È da questa idea che prende avvio “Prodotti di Fattoria”, il progetto promosso da Progetto Natura, la più grande cooperativa siciliana per la raccolta del latte, con il finanziamento della Regione Siciliana, attraverso l’intervento SRG10 – Promozione dei prodotti di qualità.

Un progetto che mette al centro due importanti espressioni della filiera lattiero-casearia siciliana: il Ragusano DOP e il latte e i derivati a marchio QS – Qualità Sicura, con certificazione regionale. Due produzioni diverse per storia e caratteristiche, ma unite da un elemento fondamentale: il legame con il territorio e l’attenzione alla qualità lungo la filiera.

L’obiettivo è promuovere una maggiore conoscenza dei prodotti certificati e dei sistemi che ne garantiscono qualità, tracciabilità e sicurezza, raccontando al consumatore non soltanto il prodotto finito, ma anche il percorso che lo porta dalla fattoria alla tavola.

In questo percorso il Ragusano DOP rappresenta una delle espressioni più riconoscibili della tradizione casearia iblea. È un formaggio dalla storia antica, prodotto esclusivamente con latte vaccino intero proveniente dall’area prevista dal disciplinare e realizzato secondo tecniche tradizionali. La sua identità è strettamente legata al territorio, agli allevamenti e a una cultura casearia che si tramanda nel tempo.

Accanto alla tradizione del Ragusano DOP c’è il sistema QS – Qualità Sicura, che porta l’attenzione sulla qualità certificata del latte e dei suoi derivati. Un modello che punta sulla tracciabilità, sui controlli, sul benessere animale e sulla valorizzazione della produzione siciliana, offrendo al consumatore elementi in più per conoscere l’origine e le caratteristiche di ciò che acquista ma anche il valore di una filiera che parte dall’allevamento e arriva alla trasformazione e alla tavola.

Un racconto che è già entrato nella sua fase operativa con il primo momento pubblico di “Prodotti di fattoria” organizzato all’interno della 51esima Fiera Agroalimentare Mediterranea di Ragusa. Uno stand informativo, diventato un punto di incontro per visitatori e operatori interessati a conoscere meglio il progetto, il Ragusano DOP, il latte QS e le produzioni ottenute a partire dalla materia prima. Il contatto diretto con il pubblico è stato accompagnato da momenti di approfondimento e conoscenza attraverso due laboratori di degustazione, dedicati alle produzioni protagoniste del progetto. I partecipanti hanno potuto assaggiare il Ragusano DOP, il latte QS e alcuni prodotti derivati, comprendendo attraverso l’esperienza diretta le differenze e le caratteristiche delle diverse produzioni. I laboratori sono stati guidati da un maestro assaggiatore ONAF, che ha accompagnato i partecipanti nella degustazione, fornendo indicazioni sulle caratteristiche organolettiche dei prodotti e aiutando il pubblico a leggere e riconoscere gli elementi che distinguono una produzione di qualità.

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