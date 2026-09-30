Musica e cultura: gemellaggio tra la Modica Gospel Academy e il Placentia Gospel Choir

MODICA, 30 Settembre 2026 – Unisce la Sicilia e l’Emilia-Romagna nel segno della grande musica spirituale e della condivisione culturale il nuovo gemellaggio tra la Modica Gospel Academy e il Placentia Gospel Choir.

L’intesa è stata ufficialmente annunciata in una cornice d’eccezione: il Palazzo della Cultura di Modica. A suggellare il patto, davanti all’assessore alle Politiche Sociali, Concetta Spadaro, e alla presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, sono intervenuti i vertici delle realtà musicali e istituzionali: Francesco Zarbano (presidente dell’Italian Gospel Choir), Massimiliano Sacchi (presidente del Placentia Gospel Choir), Giorgio Rizza (direttore della Modica Gospel Academy), presente anche Nino Scivoletto, direttore del Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP.

Il sodalizio nasce per consolidare una rete di collaborazione tra cori gospel di eccellenza del panorama nazionale, promuovendo scambi formativi, eventi congiunti e una forte sinergia culturale.

«Abbiamo tanto da fare insieme – dichiara il maestro Giorgio Rizza –. Siamo stati inondati dal gospel e dalla grande capacità comunicativa di Francesco Zarbano. Stiamo salendo di livello grazie a tanto lavoro e all’apporto che stiamo avendo dall’Italian Gospel Choir».

Un entusiasmo condiviso anche da Massimiliano Sacchi, alla guida del coro piacentino: «Certamente faremo degli scambi musicali tra le due corali. Abbiamo un patto di fratellanza forte attraverso il quale porteremo la cultura musicale piacentina a Modica e viceversa».

Nell’occasione è stato autografato un incarto speciale e celebrativo del Cioccolato di Modica IGP. La confezione commemorativa, firmata dai protagonisti, entra ufficialmente a far parte della bacheca del Museo del Cioccolato, suggellando in modo permanente l’incontro tra l’arte dolciaria della Contea e la passione per la musica.

Il direttore del Consorzio, Nino Scivoletto, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Ringrazio i vertici dell’Italian Gospel Choir per la visita resa al Museo del Cioccolato di Modica IGP, occasione durante la quale il Consorzio ha accolto con favore la proposta di gemellaggio. Già nel giugno di quest’anno, in occasione della partecipazione della delegazione modicana all’evento di Ferrara, avevamo realizzato una barretta commemorativa firmata dal presidente Zarbano, oggi custodita nella sezione dedicata agli incarti speciali del nostro Museo».

L’incontro si è concluso in un clima di grande entusiasmo, ponendo basi solide per future e stimolanti iniziative artistiche che vedranno presto protagoniste le due compagini corali sui palcoscenici di tutta Italia.

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