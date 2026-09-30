Pozzallo, continua il cammino di fede per la Festa della Madonna del Rosario

Pozzallo, 30 settembre 2026 – Proseguono a Pozzallo i solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, un momento particolarmente sentito dalla comunità parrocchiale e cittadina che sta vivendo con intensa partecipazione il programma religioso predisposto per l’occasione.

La giornata di ieri, martedì 29 settembre, è stata caratterizzata dalla recita del Santo Rosario, seguita dalla celebrazione eucaristica delle 19 presieduta da don Stefano Modica, rettore del Seminario, alla presenza dei seminaristi. Un appuntamento che ha richiamato numerosi fedeli, inserendosi nel percorso spirituale che accompagna la comunità verso i giorni centrali della festa.

Oggi, mercoledì 30 settembre, il programma prevede alle 18,30 la recita del Santo Rosario. Alle 19 sarà celebrata l’Eucaristia animata dalla comunità parrocchiale di Santa Maria di Portosalvo. Alle 20 si terrà l’Adorazione eucaristica carismatica diocesana, animata dai gruppi del Rinnovamento nello Spirito Santo. Giovedì 1° ottobre il calendario delle celebrazioni si aprirà alle 18,30 con la recita del Santo Rosario. Alle 19 è prevista la celebrazione eucaristica animata dalla comunità parrocchiale di San Giovanni Battista. Alle 20 spazio alla preghiera comunitaria dedicata alle Sette Allegrezze di Maria.

Venerdì 2 ottobre alle 18,30 si svolgerà la recita del Santo Rosario, mentre alle 19 sarà celebrata l’Eucaristia in ricordo dei giovani defunti. Alle 20, in piazza San Pietro, si terrà l’incontro dal titolo “La Forza della Vita”, curato dalle giovani coppie della comunità. Sabato 3 ottobre la giornata inizierà alle 18.30 con la recita del Santo Rosario. Alle 19 la celebrazione eucaristica sarà seguita dalla veglia di preghiera nel Transito di San Francesco d’Assisi. Alle 20 prenderà il via la sfilata musicale per le vie cittadine con la partecipazione delle bande “Città di Pozzallo” e “Santa Maria di Custonaci”. Sempre alle 20, in piazza Municipio, si svolgeranno la 23ª Sagra delle Frittelle e il 14° Festival della Danza.

La Festa della Madonna del Rosario continua così a rappresentare uno dei momenti più significativi della vita religiosa e sociale di Pozzallo, richiamando fedeli, famiglie e associazioni attorno a un programma che intreccia spiritualità, tradizione e condivisione comunitaria. Come ricordato dai presbiteri nel loro messaggio alla comunità, la festa patronale vuole essere occasione di unità, comunione e crescita spirituale, nel segno della Vergine Maria, guida e madre della comunità cristiana. Comunicazione e promozione della Festa della Madonna del Rosario sono a cura di Confcommercio Pozzallo, impegnata nel valorizzare e sostenere gli eventi religiosi, culturali e identitari che caratterizzano la vita della città.

Salva