Calcio a 5. Monterosso Almo vola in Cilento: debutto storico alla Coppa Nazionale dei Borghi più belli d’Italia

Monterosso Almo, 29 Settembre 2026 – Per la prima volta il borgo ibleo parteciperà alla Coppa Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, giunta alla sua quarta edizione.

L’appuntamento è a Castellabate, in provincia di Salerno, nel cuore del Cilento, dal 2 al 4 ottobre 2026. Teatro del torneo saranno il campo sportivo comunale e il centro storico del borgo cilentano.

La disciplina è il calcio a 5 non professionistico. In campo 14 squadre, ognuna in rappresentanza di uno dei Borghi più Belli d’Italia, per un torneo che è molto più di una competizione sportiva: è un incontro di culture, tradizioni e amicizia, come recita il nome di questa edizione, “Benvenuti al Sud”.

Nei giorni scorsi, l’incontro con i ragazzi nella sede comunale di piazza San Giovanni che avranno l’onore di indossare la maglia del Monterosso Almo e portare i colori del paese in questa vetrina nazionale.

Partiranno giovedì sera, pronti a vivere un’esperienza fatta di sport e confronto con altre realtà d’Italia. Grande la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale.

“Quest’anno c’è una novità importante: per la prima volta anche Monterosso Almo sarà presente a questa manifestazione, portando con sé i colori, l’entusiasmo e lo spirito sportivo del nostro paese – commenta Paolo Amato, Assessore allo Sport del Comune di Monterosso Almo – Come Assessorato allo Sport, insieme al Sindaco e all’intera Amministrazione Comunale, siamo felici di accompagnare questo gruppo in una nuova avventura. A tutti loro va il nostro più grande in bocca al lupo. Andate a rappresentare Monterosso con entusiasmo, rispetto e orgoglio. Forza ragazzi, forza Monterosso!” Saranno tre giorni di sport, amicizia e promozione del territorio. Monterosso Almo è sicuramente pronto a farsi valere.

Nella foto la squadra dei ragazzi che parteciperà al Torneo con a centro l’assessore Paolo Amato.

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