Trofeo CONI 2026: il pozzallese Ettore Iozia rappresenterà la Sicilia nel judo

POZZALLO, 29 Settembre 2026 – Un grande orgoglio per la città di Pozzallo e per tutto il movimento sportivo siciliano. L’esordiente A Ettore Iozia, classe 2014 e tesserato con l’ASD Judo Club Ushijima, è stato ufficialmente selezionato per difendere i colori della Sicilia nella sua categoria di peso alla Finale Nazionale del Trofeo CONI 2026.

La competizione, considerata la più grande manifestazione multisportiva giovanile d’Italia e ribattezzata la “mini-Olimpiade Under 14”, taglia quest’anno il traguardo della sua undicesima edizione estiva. L’appuntamento è fissato in Puglia, dal 4 al 7 ottobre, dove convergeranno oltre 5.000 giovani atleti da ogni angolo della penisola, in rappresentanza di 38 Federazioni e 7 Discipline Associate, pronti a vivere quattro giorni all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione.

Per il giovane judoka pozzallese si tratta di un traguardo eccezionale e di un’occasione di crescita unica. Il Trofeo CONI non rappresenta soltanto un prestigioso banco di prova agonistico, ma un’autentica esperienza di vita: un momento di confronto con i migliori coetanei italiani e un’opportunità straordinaria per condividere emozioni, fatiche e sorrisi insieme ad atleti di discipline differenti.

Pozzallo e l’ASD Judo Club Ushijima si stringono attorno a Ettore, pronti a tiferò per lui in questa indimenticabile avventura tricolore.

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