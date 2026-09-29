Giovani e Digitale. Ragusa investe sul futuro delle imprese

Ragusa, 29 settembre 2026 – Formazione, competenze digitali e nuove opportunità occupazionali. È questo l’obiettivo del percorso per “Responsabile di Sistemi Informativi”, presentato oggi alla Scuola dello Sport di Ragusa e promosso dalla Fondazione ITS Steve Jobs Academy insieme a Sicindustria – Delegazione di Ragusa, al Comune di Ragusa e alla rete di imprese Oasi Digitale. Il corso rappresenta un’opportunità di specializzazione post diploma pensata per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e, allo stesso tempo, rispondere alla crescente domanda di professionalità qualificate da parte delle imprese del territorio ibleo. Al centro dell’iniziativa c’è infatti il rapporto sempre più stretto tra formazione e sistema produttivo. Un collegamento ritenuto strategico soprattutto in una fase in cui la trasformazione digitale sta modificando profondamente processi, competenze e modelli organizzativi delle aziende.

A rappresentare Sicindustria Ragusa, nel corso della presentazione, è stato Ciro Lambro, presidente del Comitato Piccola Industria, che ha sottolineato il ruolo che le imprese sono chiamate a svolgere nella costruzione di percorsi formativi capaci di rispondere concretamente ai fabbisogni del mercato: “Il Modello Ragusa si rafforza investendo nelle persone e nelle loro competenze. Le nostre piccole e medie imprese hanno bisogno di professionalità capaci di accompagnarle nella trasformazione digitale: non basta cercarle, dobbiamo contribuire a formarle”. Secondo Lambro, la collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo della formazione può diventare uno strumento concreto per creare nuove opportunità per i giovani e, al tempo stesso, sostenere la competitività del tessuto produttivo locale. “La collaborazione con la Fondazione Steve Jobs Academy e con Oasi Digitale – ha aggiunto – serve proprio a questo: mettere in relazione le esigenze delle aziende con le aspirazioni dei giovani, attraverso orientamento, didattica e tirocini. Vogliamo creare le condizioni perché i nostri ragazzi possano scegliere di costruire il proprio futuro professionale anche qui, contribuendo all’innovazione e alla competitività delle imprese”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato con il protocollo di collaborazione tra Sicindustria, rappresentata dal presidente Luigi Rizzolo, e la Fondazione ITS Steve Jobs Academy, e dà concretezza alla visione sostenuta dal presidente di Sicindustria Ragusa Giorgio Cappello: costruire una collaborazione stabile tra formazione e imprese, capace di generare nuove competenze e nuove opportunità per il territorio.

Un ruolo importante viene affidato anche alle istituzioni. Il Comune di Ragusa ha messo a disposizione la Scuola dello Sport quale sede del corso, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso iniziative in grado di favorire la formazione specialistica e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

All’incontro hanno partecipato anche Daniela Mercante, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale; Stefano Ricca, in rappresentanza della rete di imprese Oasi Digitale; e Sheila Scerba, direttrice della Fondazione ITS Steve Jobs Academy.

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