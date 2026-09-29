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Spettacolo

Il modicano Alessandro Romano conquista Madrid con l’Omaggio a Battiato

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Madrid, 29 settembre 2026 – Settecento voci che cantano all’unisono, un club completamente esaurito e un’atmosfera carica di pura magia ed emozione. Sabato scorso l’Indipendance Club di Madrid è stato il teatro di uno straordinario successo per l’artista modicano Alessandro Romano e la band Omaggio a Battiato, protagonisti di una serata sold out che rimarrà a lungo nel cuore dei presenti. Lo spettacolo, dal titolo evocativo “Nello spazio tra le nuvole”, prodotto da Art Evolution, ha ripercorso i più grandi successi del maestro Franco Battiato, portando la sua poesia metropolitana e spirituale direttamente nel centro della capitale spagnola.Sul palco una formazione di altissimo livello artistico e sensibilità musicale: Alessandro Romano voce e chitarra, Giuseppe Guarnieri pianoforte e tastiere, Emanuela Vadalà violino, Adriano Denaro contrabbasso, synt e drum machine. L’intesa tra la formazione siciliana e il pubblico di Madrid è stata immediata e travolgente. Gli spettatori hanno accompagnato ogni brano a gran voce, ma il momento di massima intensità e commozione della serata si è toccato durante l’esecuzione di Nomadi. La scelta di Alessandro Romano di interpretare il brano in lingua spagnola (Nomadas) ha scatenato una risposta corale e spontanea: centinaia di persone hanno unito le proprie voci a quella dell’artista modicano, trasformando il club in un unico, grande abbraccio collettivo. “Le sapevano davvero tutte, — ha raccontato un emozionato Alessandro Romano a fine concerto — ma la parte davvero emozionante è stata quando ho cantato in spagnolo Nomadas e tutti hanno iniziato a cantare insieme a me. Un’energia indescrivibile.” Per la band non si tratta della prima affermazione su un palcoscenico internazionale. Il progetto “Omaggio a Battiato” vanta infatti già due prestigiose tappe in Albania, dove la formazione si era esibita come ospite d’onore del Consolato Generale d’Italia a Valona.
Il successo madrileno conferma ancora una volta la forza universale della musica di Franco Battiato e la straordinaria capacità interpretativa di Alessandro Romano e dei componenti della band “Omaggio a Battiato”, capaci di abbattere le barriere linguistiche e culturali nel nome della grande musica d’autore italiana.

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