Doppio tentato furto nei parchi fotovoltaici del Vittoriese e dell’ Acatese: ladri in fuga oppongono resistenza

VITTORIA/ACATE, 29 Settembre 2026 – Un’ondata di tentati furti ha colpito nelle scorse ore il territorio compreso tra Vittoria e Acate, dove due impianti fotovoltaici sono stati presi di mira da bande di malviventi. I colpi sono stati sventati grazie alla tempestiva sinergia tra le guardie particolari giurate dell’Istituto di Vigilanza “La Sicurezza” di Vittoria e i Carabinieri, che hanno costretto i ladri alla fuga a mani vuote.

Il primo episodio si è verificato la sera del 28 settembre, intorno alle 22:30, in contrada Chiappa ad Acate. Le guardie giurate, durante un controllo di routine, hanno notato segni di effrazione sulla recinzione perimetrale e sui tombini dei cavi elettrici. L’intervento congiunto dei Carabinieri della Compagnia di Vittoria e della vigilanza, supportato dalle immagini di videosorveglianza che immortalavano i malintenzionati all’opera, ha messo in fuga i ladri prima che potessero trafugare materiale.

La situazione si è ripetuta poche ore dopo, esattamente a mezzanotte, in un campo fotovoltaico di contrada Montecalvo a Vittoria. In questo secondo caso, i malviventi avevano già forzato le cabine elettriche e i pannelli, recidendo e raggruppando i cavi in attesa di portarli via. Vistisi scoperti durante l’arrivo degli operatori, i ladri non hanno esitato a scagliare pietre da lontano nel tentativo di coprire la propria ritirata. L’arrivo tempestivo delle ulteriori pattuglie di radiomobile e delle GPG ha impedito che il furto venisse consumato, mettendo in sicurezza l’area.

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