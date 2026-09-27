“Grave stato di incuria della città UNESCO”. Riceviamo

Gentile Sindaca,

Gentili Assessori,

Modica è una città UNESCO.

Un riconoscimento che non è un titolo da esibire, ma un impegno da rispettare ogni giorno.

Eppure, chi vive Modica lo sa: la città versa in uno stato di incuria che non è più possibile ignorare.

Lo testimoniano le segnalazioni quotidiane dei cittadini, lo testimoniano le foto che circolano, lo testimoniano i luoghi stessi: strade, piazze, scalinate, quartieri.

E lo testimonia anche il nostro gruppo Modica Bene Comune, che raccoglie ogni giorno evidenze concrete del degrado urbano .

1. LE STRADE DISSESTATE

Buche ovunque, asfalto consumato, tratti pericolosi.

Non si tratta di episodi isolati: è una condizione diffusa, che mette a rischio la sicurezza di chi guida e di chi cammina.

2. LA SPORCIZIA E L’INCURIA

Marciapiedi sporchi, cestini stracolmi, rifiuti abbandonati.

Una città UNESCO non può presentarsi così né ai cittadini né ai turisti.

3. LA SCERBATURA ASSENTE

Scalinate, vie, quartieri invasi dalle erbacce.

Luoghi che dovrebbero essere simboli di bellezza diventano segnali di abbandono.

4. LA FONTANA DELLA PIAZZA PRINCIPALE FERMA DA ANNI

La fontana non è un dettaglio estetico: è il cuore simbolico della città.

Il fatto che sia ferma da anni è un messaggio chiaro: la manutenzione ordinaria non viene garantita.

5. IL DECORO URBANO NON È PIÙ GARANTITO

Il decoro urbano non è un concetto astratto: è la cura quotidiana dei luoghi.

E oggi Modica non è curata.

🟦 La richiesta dei cittadini

Chiediamo interventi concreti, immediati e continuativi, non annunci, non promesse, non interventi spot.

Chiediamo:

• un piano serio di manutenzione stradale;

• pulizia regolare e verificabile;

• scerbatura programmata;

• ripristino della fontana della piazza;

• attenzione costante ai luoghi simbolo della città UNESCO.

🟦 La responsabilità istituzionale

Modica merita rispetto.

Merita cura.

Merita una gestione che sia all’altezza della sua storia e del suo riconoscimento internazionale.

I cittadini stanno facendo la loro parte: segnalano, documentano, collaborano, propongono.

Ora chiedono che anche l’Amministrazione faccia la propria.

🟦 Conclusione

Questa lettera non è una polemica.

È un appello civile, fermo, necessario.

Modica è una città UNESCO.

E una città UNESCO non può essere lasciata andare così.

Con rispetto,

Modica Bene Comune

e i cittadini che ogni giorno scelgono di non voltarsi dall’altra parte.

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