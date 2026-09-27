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Modica | Lettere al direttore | Slider

“Grave stato di incuria della città UNESCO”. Riceviamo

Modica. Lettera aperta al sindaco e all’amministrazione comunale
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Tempo di lettura: 2 minuti

Gentile Sindaca,

Gentili Assessori,

Modica è una città UNESCO.
Un riconoscimento che non è un titolo da esibire, ma un impegno da rispettare ogni giorno.

Eppure, chi vive Modica lo sa: la città versa in uno stato di incuria che non è più possibile ignorare.

Lo testimoniano le segnalazioni quotidiane dei cittadini, lo testimoniano le foto che circolano, lo testimoniano i luoghi stessi: strade, piazze, scalinate, quartieri.
E lo testimonia anche il nostro gruppo Modica Bene Comune, che raccoglie ogni giorno evidenze concrete del degrado urbano .

1. LE STRADE DISSESTATE

Buche ovunque, asfalto consumato, tratti pericolosi.
Non si tratta di episodi isolati: è una condizione diffusa, che mette a rischio la sicurezza di chi guida e di chi cammina.

2. LA SPORCIZIA E L’INCURIA

Marciapiedi sporchi, cestini stracolmi, rifiuti abbandonati.
Una città UNESCO non può presentarsi così né ai cittadini né ai turisti.

3. LA SCERBATURA ASSENTE

Scalinate, vie, quartieri invasi dalle erbacce.
Luoghi che dovrebbero essere simboli di bellezza diventano segnali di abbandono.

4. LA FONTANA DELLA PIAZZA PRINCIPALE FERMA DA ANNI

La fontana non è un dettaglio estetico: è il cuore simbolico della città.
Il fatto che sia ferma da anni è un messaggio chiaro: la manutenzione ordinaria non viene garantita.

5. IL DECORO URBANO NON È PIÙ GARANTITO

Il decoro urbano non è un concetto astratto: è la cura quotidiana dei luoghi.
E oggi Modica non è curata.

🟦 La richiesta dei cittadini

Chiediamo interventi concreti, immediati e continuativi, non annunci, non promesse, non interventi spot.

Chiediamo:

• un piano serio di manutenzione stradale;

• pulizia regolare e verificabile;

• scerbatura programmata;

• ripristino della fontana della piazza;

• attenzione costante ai luoghi simbolo della città UNESCO.

🟦 La responsabilità istituzionale

Modica merita rispetto.
Merita cura.
Merita una gestione che sia all’altezza della sua storia e del suo riconoscimento internazionale.

I cittadini stanno facendo la loro parte: segnalano, documentano, collaborano, propongono.
Ora chiedono che anche l’Amministrazione faccia la propria.

🟦 Conclusione

Questa lettera non è una polemica.
È un appello civile, fermo, necessario.

Modica è una città UNESCO.
E una città UNESCO non può essere lasciata andare così.

Con rispetto,
Modica Bene Comune
e i cittadini che ogni giorno scelgono di non voltarsi dall’altra parte.

© Riproduzione riservata

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5 commenti su ““Grave stato di incuria della città UNESCO”. Riceviamo”

  1. Gino

    Ed ora la Sindaca e i suoi affiliati, assessori e fan dell’eleganza fine a se stessa, diranno che è un attacco politico 🤮
    Lo vediamo tutti, giorno per giorno, ma non si muove una foglia… ah, dimenticavo, comu finiu a Piscina?
    Ma veramente non lo comprendete che dovete ritirarvi, lasciate l’amministrazione ad organi superiori, la Prefettura prenda il controllo, Modica è allo sfascio.

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  2. Cicco vero

    Potremmo suggerire alla Sindaca di destinare le somme previste per la prossima Festa del Cioccolato alle manutenzioni ordinarie della città, partendo dalle strade e proseguendo con tutto ciò che necessita di interventi.
    Basta spendere denaro per iniziative che, considerato lo stato in cui versa Modica, appaiono poco prioritarie. Prima vengono le esigenze concrete della città e dei cittadini.
    Mi auguro anche che i Modicani si sveglino e recuperino un minimo di senso civico. Siate critici, ma non polemici; siate attenti quando andrete a votare. Ascoltate le promesse e i programmi dei candidati a Sindaco e, soprattutto, chiedetene conto quando non verranno rispettati.
    Quanto all’attuale amministrazione, personalmente la considero una delle più discutibili della storia recente della città: tante risorse impiegate, ma ancora troppo poco di concretamente percepibile nella vita quotidiana dei cittadini.
    Modica ha bisogno di manutenzione, cura, programmazione e interventi concreti. Non basta essere orgogliosi della propria città: bisogna anche avere il coraggio di riconoscerne i problemi e pretendere che vengano affrontati.

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  3. Meno Rosa

    “Modica Bene Comune” avete scritto la Verità su Modica e per questo preparatevi a far parte della “LISTA DEI DISFATTISTI REDATTA DALLA SINDACA”!

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  4. Concetto

    La sindaca ha altre cose più importanti che pensare a queste minchiate. Ci sono cose più importanti. La sindaca bada avanti, e lasci perdere i quattro comunisti incapaci è invidiosi.

  5. Gino

    Non è vero. O quantomeno non tutto. Andate in altre città della Sicilia e scoprirete che Modica è un gioiello a confronto.
    Non raccontiamo balle. Ma uscite Modica ogni tanto…….!!!

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