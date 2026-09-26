Volley Femminile Serie C. Il Ragusa Volley pronto ad affrontare il nuovo campionato

Ragusa, 26 settembre 2026 – Nella splendida cornice di Silva Suri, a Marina di Ragusa, la presentazione ufficiale della prima squadra del Ragusa Volley che, dopo il brillante percorso affrontato nella scorsa stagione, è pronta ad affrontare una nuova stagione sportiva nel Campionato di volley femminile di serie C e promette di regalare grandi e intense emozioni.

Tante le novità di questa stagione. E non solo per la nuova formazione che si appresta a disputare il campionato.

Da quest’anno, infatti, a sostenere le ragazze di coach Cutrona arriva una simpaticissima mascotte, il “Ragusauro” che ha già conquistato il cuore di grandi e piccini.

Altra novità la realizzazione di un’app, messa a disposizione degli iscritti e delle loro famiglie, con l’obiettivo di valorizzare e consolidare il rapporto con i numerosi sponsor che sostengono il progetto “Ragusa Volley”.

In un clima sobrio e gioioso la dirigenza ha fatto il punto della situazione e rinnovato l’impegno e la passione profusa in questi anni.

Dal presidente Andrea Pugliese parole di sostegno e incoraggiamento per le ragazze: “Non vi chiedo di vincere ogni gara – ha detto– vi chiedo però di essere sempre sul pezzo, soprattutto nei momenti difficili, perché capitano, ci saranno, ma tutti insieme uniti andremo avanti. Non siete sole! La società, le istituzioni, la città, sono qui per sostenervi. E a tal proposito permettetemi di rivolgere un immenso grazie agli sponsor senza il cui concreto sostegno sarebbe stato impensabile realizzare tutto questo”.

Sostegno e vicinanza anche dalle Istituzioni con il primo cittadino Peppe Cassi, il vicesindaco Gianni Giuffrida, l’assessore allo sport Simone Digrandi e il consigliere comunale Salvatore Battaglia.

“Vogliamo manifestare – ha sottolineato il sindaco Cassì nel suo intervento – anche con la nostra presenza fisica a questo evento, la vicinanza dell’amministrazione comunale a questo importante progetto che coinvolge la nostra città e interessa in primo luogo le fasce giovanili. E se ci sono società che s’impegnano fattivamente e concretamente è nostro compito sostenerle. Perché lo sport è maestro di vita, chi cresce nello sport cresce con una formazione che va oltre l’aspetto sportivo, cresce e si forma con valori che contribuiranno a renderlo un cittadino migliore”.

E aggiunge: “Conosco da sempre il coach Ennio Cutrona, e al di là dello spessore tecnico, il suo valore etico e morale. Non potevate fare scelta migliore. Siete in ottime mani”.

E di spessore ha parlato anche coach Cutrona rivolgendosi alla dirigenza e alle ragazze: “Il percorso virtuoso della scorsa stagione che ci ha visti sul campo anche per i play off – ha detto – è testimoniato dal fatto che ognuno ha fatto il proprio. Tra i dirigenti, la squadra, i tecnici c’è stato un confronto costruttivo e caratterizzato da un insieme di valori che hanno contribuito a creare il nostro ambiente, il nostro clima, che poi è quello che ci caratterizza. Sono davvero felice di fare parte di questa società, e lo posso dire senza temere smentita, perché una cosa è fare semplicemente ciò che si ama, un’altra è farlo con le persone giuste”.

“Quest’anno – continua il coach – dovevamo approntare una squadra altrettanto competitiva come quella della stagione trascorsa e quindi con la dirigenza abbiamo selezionato delle figure che hanno accettato le nostre proposte e creato un gruppo competitivo. Ripetersi è sempre difficile perché entrano in gioco diversi fattori e anche un pizzico di fortuna, ma noi ce la metteremo tutta. Voglio sottolineare che le ragazze sono state selezionate non solo per le loro abilità tecniche e la loro bravura ma anche e soprattutto per il loro spessore umano. Questa formazione, comunque vada, ha già una sua identità, un suo perché e sono certo si farà onore. Saremo competitivi, spero sino alla fine”.

Dal direttore tecnico, nonché allenatrice e anima della società, Paola Messina, l’invito a sostenere le ragazze in questa bellissima avventura: “Abbiamo cominciato alla grande con un bellissimo open day, stasera con la presentazione della prima squadra apriamo ufficialmente la stagione sportiva che, al di là di tutto, sono certa ci regalerà grandissime emozioni. Insieme alla società, e per questo ringrazio particolarmente lo staff e la dirigenza a cominciare da Alessandro Antoci, Salvatore Miceli, Walter Malandrino, Valentina Frasca Caccia, Francesco Scrofani e Paolo Pricone, stiamo scrivendo una nuova pagina del volley ragusano e ne siamo fieri ed orgogliosi. Rivolgiamo un accorato invito alla città di Ragusa, a sostenerci con la loro presenza e il loro affetto di sempre, anche in questa nuova stagione. Certi che sapremo regalare uno spettacolo davvero entusiasmante”.

L’evento si è concluso con la promessa dell’Amministrazione Comunale di attenzionare le strutture sportive e renderle pienamente fruibili e adeguate al campionato di serie C.

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