Calcio. Al via il campionato di Promozione e per il Frigintini è subito derby con il Pro Ragusa

Modica, 26 settembre 2026 – Il conto alla rovescia sta per finire. Domenica riparte il campionato di Promozione e per il Frigintini di Ciccio Di Rosa, così come accaduto con il Santa Croce domenica scorsa in Coppa Italia, sarà subito derby.

Al “Pietro Scollo”, infatti, arrivano i neroverdi del Pro Ragusa, squadra di categoria, che quest’anno è stata affidata all’ex bomber Peppe Rosa e che nelle scorse ora si è ulteriolmente rinforzata con l’ex attaccante del Modica Calcio, Kolawole Agodirin.

Un debutto affascinante e dal sapore “speciale” per i rossoblu modicani che vogliono partire con il piede giusto, ma che allo stesso tempo hanno la consapevolezza che si ritroveranno di fronte una squadra collaudata costruita con criterio dal DS Gaspare Pellegrino e che arriverà nella Città della Contea con la voglia di fare bene.

“Un derby che arriva alla fine di un bel mese di lavoro – dice Ciccio Di Rosa – in cui ci siamo consolidati sotto l’aspetto relazione, tattico e tecnico. È il debutto ed è chiaro che saremo emozionati, ma tutti i ragazzi sono vogliosi di ributtarsi in campo per fare un’altra bella stagione per conquistare il nostro obiettivo. Saremo rimaneggiati (mancheranno Vitale, Noukri e Concolino) per via di infortuni e squalifiche – continua – e qui nasce l’importanza per la rosa di allenarsi sempre al massimo. Ho fiducia in questo gruppo non solo a chi scenderà in campo dal primo minuto, ma su tutti i 26 atleti che si allenano per tutta la settimana. Voglio come sempre un Frigintini voglioso di giocare e di praticare lo sport più bello al mondo. Otto undicesimi di quelli che domenica scorsa hanno giocato a Santa Croce – sottolinea – sono gli stessi che, dodici mesi fa proprio con il Pro Ragusa hanno subito otto reti e questo i ragazzi lo hanno sempre ricordato, domenica -continua – si ripresenterà nuovamente questa partita e questo deve essere semplicemente una carica di adrenalina e di voglia di praticare lo sport che hanno deciso di praticare da piccoli. Spero che domenica ci sai tanto pubblico come nella finale play out dello scorso campionato – conclude Ciccio Di Rosa – perchè ai ragazzi fa sempre piacere ricevere il supporto dei propri tifosi, quindi chi avrà il piacere di seguirci già da domenica ci darà una mano per provare a raggiungere i nostri obiettivi”.

Frigintini – Pro Ragusa, oltre a essere un derby sarà la partita tra tanti ex. Tra questi un motivatissimo Simone Drago.

“Sarà bello giocare contro i miei ex compagni – spiega l’attaccante sciclitano – sappiamo che non sarà una partita facile, ma del resto quest’anno in Promozione saranno tutte complicate, perchè il girone D è un girone tosto, ma proveremo a dare il meglio per cercare di portare i primi tre punti a casa. Dove può arrivare il Frigintini – continua – lo dirà il campo di domenica in domenica, noi ci alleniamo sempre al massimo per arrivare il più lontano possibile. Al Frigintini ho trovato un gruppo fantastico – sottolinea – conoscevo già alcuni dei miei nuovi compagni, quindi sapevo già di essere in una botte di ferro. Poi – conclude Simone Drago – ho conosciuto il mister e i nuovi dirigenti, che mi hanno subito fatto sentire a mio agio, facilitando cosi il mio inserimento nella famiglia rossoblù”.

Frigintini – Pro Ragusa di domani al “Pietro Scollo”, è stata affidata alla direzione del signor Gabriele Tringale della sezione AIA di Catania, che si avvarrà della collaborazione del collega di sezione Sergio Bonaccorso e di Gianluca Giuseppe Campa della sezione arbitrale di Siracusa. Calcio d’inizio fissato per le 15,30.

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