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Catania, nube di cenere alta 4 chilometri: ancora voli sospesi a Fontanarossa

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Catania, 26 settembre 2026 – L’Etna torna a farsi sentire e creare disagi al traffico aereo. Dal cratere di Nord-Est è in corso un’intensa emissione di materiale vulcanico che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata, secondo le rilevazioni dell’INGV, a circa 4 chilometri di altezza. A rendere particolarmente delicata la situazione è la direzione del pennacchio: la nube viene trasportata dai venti verso sud, quindi verso l’area dello scalo di Catania. Il fenomeno viene seguito costantemente attraverso i sistemi di monitoraggio del vulcano. E’ stata infatti disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1, e dunque sospese tutte le attività di volo in arrivo fino alle 16:00 di oggi.

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