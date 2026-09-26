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Apprensione a Scicli: 17enne allontanato da un centro di accoglienza, scattano le ricerche

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SCUCLI, 26 Settembre 2026 – Un ragazzo di 17 anni, Munshi Jihad, risulta scomparso da Scicli, dove era ospite di un centro di accoglienza. L’allarme è stato lanciato dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, che ha diffuso una scheda informativa con foto e dettagli per agevolare le ricerche.
Il giovane sarebbe stato visto per l’ultima volta lo scorso 24 settembre 2026, tra le 8.30 e le 10.30. È alto circa 1,68 metri, pesa 65 chilogrammi, ha capelli neri, occhi scuri e al momento dell’allontanamento aveva con sé uno zainetto.
Chiunque avesse notizie o informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine chiamando il 112 oppure il numero 388 1894493 messo a disposizione dall’associazione.

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