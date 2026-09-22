  • 22 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 22 Settembre 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Anziana investita da un’auto a Modica, nel popoloso quartiere di Treppiedi

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 22 Settembre 2026 – Un incidente si è verificato questa mattina a Modica, al Polo Commerciale, nei pressi del popoloso quartiere di Treppiedi. Una donna di oltre settant’anni è stata investita da una Fiat Panda,  mentre camminava per la strada.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla ferita prima di disporre il trasferimento urgente in ospedale; la donna avrebbe riportato diverse ferite e un trauma cranico.

Di grande importanza tempestiva è stata la presenza sul luogo dell’accaduto di un soccorritore del 118 fuori servizio e di un infermiere della stessa struttura di Modica, che hanno fornito un supporto immediato in attesa dell’ambulanza. Presente anche la Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito, ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e gestire la viabilità nel quartiere.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube