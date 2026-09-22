Anziana investita da un’auto a Modica, nel popoloso quartiere di Treppiedi

MODICA, 22 Settembre 2026 – Un incidente si è verificato questa mattina a Modica, al Polo Commerciale, nei pressi del popoloso quartiere di Treppiedi. Una donna di oltre settant’anni è stata investita da una Fiat Panda, mentre camminava per la strada.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla ferita prima di disporre il trasferimento urgente in ospedale; la donna avrebbe riportato diverse ferite e un trauma cranico.

Di grande importanza tempestiva è stata la presenza sul luogo dell’accaduto di un soccorritore del 118 fuori servizio e di un infermiere della stessa struttura di Modica, che hanno fornito un supporto immediato in attesa dell’ambulanza. Presente anche la Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito, ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e gestire la viabilità nel quartiere.

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