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Teatro | Modica

A Modica debutta “Giuseppe e Maria – Epistolario Amoroso”: un viaggio emozionante nell’umanità dei Vangeli

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MODICA, 22 Settembre 2026 – Modica si prepara a vivere una serata di grande teatro e profonda emozione. Il prossimo 26 settembre, alle ore 20:00, l’Atrio Comunale di Palazzo San Domenico farà da cornice al debutto assoluto di “Giuseppe e Maria – Epistolario Amoroso”, un intenso atto unico scritto e diretto da Antonio Pluchino, al suo esordio alla regia teatrale.

Nato dalla collaborazione tra l’associazione Immagina, il Comune di Modica e la Fondazione Teatro Garibaldi, lo spettacolo offre una prospettiva inedita e intensamente umana su due figure centrali della tradizione religiosa, tradizionalmente relegate a ruoli iconici nei racconti evangelici. Attraverso una raffinata corrispondenza immaginaria, Giuseppe e Maria si raccontano, si confrontano e dialogano nei passaggi più drammatici e cruciali della vita di Gesù: dall’annunciazione e la nascita fino ai momenti più bui della flagellazione e della crocifissione.

Il testo sceglie di spogliare i protagonisti della patina sacrale per restituirli al pubblico nella loro vibrante umanità, fatta di passioni, fragilità, paure e complessità emotive. Sul palco prendono vita due personalità distinte e complementari: da un lato Maria, delineata come un “corpo vivo”, una donna che affronta la realtà e il presente con coraggio pur nella sua fragilità; dall’altro Giuseppe, un uomo smarrito, alla ricerca disperata di certezze e di stabilità, spaventato da ciò che trascende la sua comprensione.

A dare voce e anima a questo dialogo toccante è un cast d’eccezione che unisce grandi nomi della scena a un significativo orgoglio locale. Accanto a interpreti di altissimo livello come Carmela Buffa Calleo e Massimo Leggio, il pubblico modicano potrà applaudire il ritorno in città di Marika Ruta. L’attrice modicana, dopo un prestigioso percorso di formazione a Roma, calca nuovamente il palcoscenico della sua terra natale in un confronto artistico di altissimo profilo. Il progetto si avvale inoltre della cura tecnica di Giuseppe Iozzia per il service audio e luci.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma i posti a disposizione sono limitati. È fortemente consigliata la prenotazione, effettuabile contattando il numero telefonico 392 625 6435 o scrivendo all’indirizzo email immaginawebtv@gmail.com. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro di qualità e della riflessione interiore.

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