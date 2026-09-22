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Ragusa, furto di rame sventato dalla Polizia: arrestato un 22enne catanese

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RAGUSA, 22 Settembre 2026 – Un tentativo di furto di rame in una ditta nella zona periferica di Ragusa è stato sventato dalla Polizia di Stato, che ha arrestato un giovane di 22 anni originario di Catania.

L’operazione è scattata tempestivamente a seguito di una segnalazione che indicava un’azione criminale in corso. L’immediato intervento congiunto degli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti ha sorpreso il malvivente sul posto.

Alla vista degli operatori, il 22enne ha tentato una rocambolesca fuga attraverso i campi circostanti, abbandonando quattro bobine di rame che aveva appena asportato. Inseguito e bloccato in breve tempo dai poliziotti, è stato tratto in arresto.

Dopo aver espletato le formalità di rito, il giovane è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Proseguono intanto le indagini e gli approfondimenti investigativi per risalire all’identità di eventuali complici.

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