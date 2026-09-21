“Meno quantità e più identità”: la visione di Antonio Adamo sul futuro del Cioccolato di Modica

MODICA, 21 Settembre 2026 – Il futuro del Cioccolato di Modica si gioca su un terreno che va ben oltre i dibattiti legati a denominazioni, consorzi, tutele e polemiche territoriali. A intervenire con una riflessione netta e provocatoria è il produttore e artigiano Antonio Adamo, che sposta l’asse del confronto sulla qualità e sull’identità del prodotto.

Pur ribadendo che l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) rappresenti una tutela fondamentale per proteggere un nome, una storia e un territorio, Adamo sottolinea come tutto ciò non possa esaurire le ambizioni del comparto:

“Un marchio non può essere il punto di arrivo. Deve essere il punto di partenza. La vera sfida è una sola: alzare sempre di più la qualità del Cioccolato di Modica. Perché, in fondo, la vita è troppo breve per mangiare cioccolato di merda – dice Adamo.”

Una provocazione verbale per esprimere un concetto chiaro: non è possibile accontentarsi di un prodotto che si fregia di un nome illustre senza esserne costantemente all’altezza.

Dal punto di vista di chi lavora quotidianamente la materia prima, la priorità deve tornare a essere il cacao: la sua origine, la selezione qualitativa, la ricerca, le lavorazioni e la competenza bottegaia. Il rischio paventato è che, inseguendo la logica del produrre di più al minor costo, si svuoti di senso un’identità artigianale per ridurla a merce di scaffale basata unicamente sui centesimi di differenza.

La ricetta proposta guarda nella direzione opposta: meno quantità e più identità, meno guerra sul prezzo e più valore, meno standardizzazione e più botteghe, meno industria e più artigiani, memoria storica e prospettive future.

Nel tracciare questa rotta, Adamo riconosce il debito di riconoscenza verso chi ha fatto la storia recente del prodotto — menzionando l’impegno di Franco Ruta e dell’Antica Dolceria Bonajuto nella difesa di una visione artigianale, accanto al contributo di tutte le famiglie e gli artigiani che nei secoli hanno edificato questa tradizione.

La chiusura è un appello all’eccellenza globale: Modica non deve puntare ad avere il cioccolato più economico, bensì uno dei cioccolati artigianali più riconoscibili e qualitativamente prestigiosi al mondo. Una tavoletta capace di raccontare la materia prima, l’artigiano, la bottega e l’intera città, ricordando che un grande prodotto si difende facendo in modo che il suo nome continui, giorno dopo giorno, a meritare valore.

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