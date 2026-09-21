A dieci anni dalla scomparsa: la proposta di intitolare il Belvedere di Via San Benedetto all’On. Peppe Drago

MODICA, 21 Settembre 2026 – A dieci anni esatti dalla scomparsa, Modica ricorda una delle figure più autorevoli e rappresentative della sua storia politica e sociale: l’On. Peppe Drago. A lanciare una proposta ufficiale e sentita alla cittadinanza e alle istituzioni locali è Giorgio Aprile, attuale coordinatore cittadino di Forza Italia Modica, che chiede di intitolare all’ex Sindaco, Presidente della Regione e Sottosegretario di Stato l’attuale Belvedere di Via San Benedetto da Norcia.

La figura di Peppe Drago — per tutti semplicemente “Peppe” — ha segnato profondamente la vita della comunità iblea grazie a un impegno politico costante e a un radicato senso di appartenenza. La scelta del luogo in cui perpetuarne la memoria non è casuale: il belvedere situato in via San Benedetto da Norcia, nella caratteristica zona dell’Itria, gode di una vista privilegiata e simbolica sul cuore di Modica.

La proposta sottolinea il forte valore affettivo di questo scorcio urbanistico: “Il Belvedere – spiega Aprile – si affaccia sul centro storico e sul Duomo di San Giorgio, luoghi che rappresentano le radici e il vissuto dell’On. Drago, il luogo dove ha mosso i primi passi e maturato quel senso di appartenenza che ha poi guidato il suo operato pubblico.”

Intitolare questo spazio significherebbe offrire a Peppe Drago una posizione ideale da cui, idealmente, continuare a vegliare su quella Modica che ha tanto amato e difeso nel corso della sua carriera istituzionale.

Con questa iniziativa, che mira a coinvolgere amici, sostenitori e l’intera cittadinanza, viene rivolto un accorato appello alle istituzioni locali affinché la proposta venga accolta celermente. L’obiettivo è dare avvio a un iter concreto per un riconoscimento tangibile, trasformando il ricordo in un punto di incontro permanente tra la memoria storica della città e l’eredità politica di un concittadino illustre.

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