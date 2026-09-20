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Politica | Pozzallo

“Denuncio inciviltà e mancato rispetto verso i più deboli”: l’appello del consigliere Franco Giannone a Pozzallo

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POZZALLO, 20 Settembre 2026 – Esistono situazioni che parlano da sole, ben oltre le parole. È il caso di quanto segnalato a Pozzallo, dove in diversi punti della città si registrano episodi di inciviltà e danneggiamento ai danni della segnaletica e degli elementi di delimitazione degli spazi pedonali. Un fenomeno che non rappresenta soltanto un problema di decoro urbano, ma colpisce direttamente i diritti e la sicurezza delle persone più fragili.
I paletti divelti o spostati immortalati nelle fotografie non sono semplici dettagli estetici trascurati. Quando le aree protette e destinate al transito dei pedoni vengono occupate, bloccate o rese impervie, a subire le conseguenze peggiori sono innanzitutto anziani, persone con disabilità e chi si muove quotidianamente con carrozzine o altri ausili, trasformando la mobilità urbana in un vero e proprio percorso a ostacoli.
A intervenire con fermezza sulla questione è il consigliere comunale Franco Giannone, che ha deciso di denunciare pubblicamente l’accaduto: «Da consigliere comunale sento il dovere di segnalare pubblicamente queste situazioni. Non è accettabile che ciò che viene realizzato per rendere più sicuri e accessibili gli spazi della nostra città venga danneggiato, spostato o utilizzato in maniera impropria. La città è di tutti e il rispetto degli spazi comuni dovrebbe essere una regola elementare».
Il tema centrale, dunque, va ben oltre la questione estetica: una città veramente civile deve poter essere vissuta liberamente da tutti i cittadini, senza che comportamenti incivili o strutture posizionate scorrettamente limitino la libertà di movimento di chi ha già maggiori difficoltà negli spostamenti.

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