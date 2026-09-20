Danneggiati i cavi dell’illuminazione nel serbatoio di via Fanti a Vittoria

VITTORIA, 20 Settembre 2026 – Un nuovo episodio di danneggiamento ai danni del patrimonio pubblico si è registrato a Vittoria, dove ignoti si sono introdotti all’interno dell’area del serbatoio dell’acqua di via Fanti.

I responsabili hanno tranciato i cavi elettrici che alimentano i faretti destinati all’illuminazione del sito. Un’operazione particolarmente rischiosa, che avrebbe potuto comportare seri pericoli per la stessa incolumità di chi l’ha compiuta. Sul luogo dell’atto vandalico è stata rinvenuta una forbice in ferro, verosimilmente utilizzata per recidere i fili.

A scoprire l’accaduto è stato un operaio comunale, il quale ha immediatamente allertato l’Assessore Campailla. In seguito alla segnalazione, è stato richiesto l’intervento del comandante della Polizia Locale, Alessandro Basile, che ha subito disposto l’invio degli agenti sul posto. La Polizia Locale ha provveduto tempestivamente a mettere in sicurezza l’area e a sequestrare la forbice rinvenuta, mettendola a disposizione per i necessari accertamenti tecnici e investigativi.

Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’intrusione, chiarire le modalità del danneggiamento e risalire all’identità dei responsabili. Gli accertamenti relativi a un precedente episodio richiamato dall’Amministrazione sono invece affidati alla Polizia di Stato.

L’Amministrazione comunale ha espresso ferma condanna per l’accaduto, definendolo un atto che lede il patrimonio pubblico e la collettività, e ribadendo la massima attenzione sulla tutela dei beni comunali e sulla sicurezza del territorio.

Il Sindaco Aiello ha dichiarato: «Questi episodi ci stimolano a lavorare con più impegno e più passione di prima, qualora fosse possibile». Il primo cittadino ha inoltre rivolto un ringraziamento a quanti hanno manifestato vicinanza e solidarietà all’Amministrazione, lanciando infine un appello alla cittadinanza: «Invito tutti a far sì che unitariamente si dia una risposta concreta e forte a chi vuole danneggiare Vittoria».

foto Franco Assenza

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