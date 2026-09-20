  • 20 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 20 Settembre 2026 -
Cronaca | Vittoria

Danneggiati i cavi dell’illuminazione nel serbatoio di via Fanti a Vittoria

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 20 Settembre 2026 – Un nuovo episodio di danneggiamento ai danni del patrimonio pubblico si è registrato a Vittoria, dove ignoti si sono introdotti all’interno dell’area del serbatoio dell’acqua di via Fanti.
I responsabili hanno tranciato i cavi elettrici che alimentano i faretti destinati all’illuminazione del sito. Un’operazione particolarmente rischiosa, che avrebbe potuto comportare seri pericoli per la stessa incolumità di chi l’ha compiuta. Sul luogo dell’atto vandalico è stata rinvenuta una forbice in ferro, verosimilmente utilizzata per recidere i fili.
A scoprire l’accaduto è stato un operaio comunale, il quale ha immediatamente allertato l’Assessore Campailla. In seguito alla segnalazione, è stato richiesto l’intervento del comandante della Polizia Locale, Alessandro Basile, che ha subito disposto l’invio degli agenti sul posto. La Polizia Locale ha provveduto tempestivamente a mettere in sicurezza l’area e a sequestrare la forbice rinvenuta, mettendola a disposizione per i necessari accertamenti tecnici e investigativi.
Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’intrusione, chiarire le modalità del danneggiamento e risalire all’identità dei responsabili. Gli accertamenti relativi a un precedente episodio richiamato dall’Amministrazione sono invece affidati alla Polizia di Stato.
L’Amministrazione comunale ha espresso ferma condanna per l’accaduto, definendolo un atto che lede il patrimonio pubblico e la collettività, e ribadendo la massima attenzione sulla tutela dei beni comunali e sulla sicurezza del territorio.
Il Sindaco Aiello ha dichiarato: «Questi episodi ci stimolano a lavorare con più impegno e più passione di prima, qualora fosse possibile». Il primo cittadino ha inoltre rivolto un ringraziamento a quanti hanno manifestato vicinanza e solidarietà all’Amministrazione, lanciando infine un appello alla cittadinanza: «Invito tutti a far sì che unitariamente si dia una risposta concreta e forte a chi vuole danneggiare Vittoria».

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube