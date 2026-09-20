Calcio, serie D. Licata di misura, il Ragusa stecca al “Dino Liotta”: decide l’avvio choc di Imbrogiano

Licata – Ragusa 1-0

Marcatore: 4′ pt Imbrogiano (L)

Licata, 20 Settembre 2026 – Un avvio da incubo condanna il Ragusa allo stadio “Dino Liotta”. Gli azzurri escono sconfitti per 1-0 dal confronto con il Licata, incassando il gol decisivo dopo appena quattro minuti di gioco. A decidere la sfida è stata la zampata di Imbrogiano, bravo a finalizzare un’azione corale dei padroni di casa e a premiare un approccio estremamente aggressivo che gli ospiti non sono più riusciti a ribaltare.

Fin dalle prime battute i padroni di casa hanno mostrato maggiore intensità e convinzione, imponendo il proprio ritmo grazie a un pressing alto e a una costante ricerca della profondità. La rete che sblocca il match nasce da una fulminea giocata in velocità: Papaserio innesca Brugnone sulla corsia laterale, il traversone attraversa l’intera area di rigore e trova Imbrogiano perfettamente appostato sul secondo palo per il vantaggio gialloblù.

La reazione del Ragusa prova a scuotere i suoi con Sinatra, il cui tentativo iniziale non inquadra però lo specchio della porta. È soltanto un sussulto in un primo tempo in cui il Licata dà costantemente l’impressione di poter colpire ancora. Anzelmo ci prova centralmente senza fortuna, mentre la migliore occasione per il raddoppio capita sui piedi di Corallo, fermato da un grande intervento di Bonagura dopo una splendida combinazione con Minacori.

Gli ospiti faticano a costruire una manovra fluida e si affidano alle ripartenze. Intorno alla mezz’ora un errore in uscita dei locali regala a Golfo lo spazio per servire Sinatra, ma la conclusione dell’attaccante risulta troppo debole e imprecisa per impensierire la retroguardia di casa.

Nella seconda frazione il copione tattico non muta. Il Licata continua a creare le opportunità più nitide, sfiorando ripetutamente il raddoppio con Minacori, fermato ancora una volta da un attento Bonagura. Il Ragusa prova a reagire affidandosi ai calci piazzati: D’Innocenzo tenta la soluzione diretta su punizione, ma il portiere Valenti controlla senza affanni.

Con il passare dei minuti la gara scivola su binari di sostanziale equilibrio ma poveri di vere emozioni. Il Licata gestisce il vantaggio con ordine, mentre il Ragusa continua a sbattere contro un muro difensivo ben organizzato. Nel finale, un tentativo al volo dello stesso D’Innocenzo in pieno recupero viene neutralizzato da Valenti, spegnendo le ultime speranze azzurre.

Per la formazione di casa arrivano i primi tre punti della stagione, mentre per il Ragusa resta l’amaro in bocca per una prova opaca, caratterizzata da poche idee e da una manovra troppo prevedibile. La squadra di mister Bianco è chiamata ora a ritrovare brillantezza e concretezza offensiva per invertire immediatamente la rotta in campionato.

RISULTATI 4^ GIORNATA

Avola – Nissa 4 – 2

Licata – Ragusa 1 – 0

Modica – Castrum Favara 1 – 0

Trapani – Nuova Igea 1 – 3

Vigor Lamezia – Athletic Palermo 3 – 0

Diesse Praia Tortora – Siracusa 0 – 0

Milazzo – Sambiase 0 – 1

Gela – Enna 0 – 0

CLASSIFICA

Reggina 12

Sambiase e Nuova Igea 10

Vibonese e Nissa 7

Diesse Praia Tortora, Avola e Milazzo 6

Licata 5

Modica, Castrum Favara e Athletic Palermo 4

Gela (- 1) 3

Ragusa e Vigor Lamezia 2

Siracusa ed Enna 1

Trapani (-5) – 5

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